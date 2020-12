Przełomowy rok dla Baltic Pipe

GAZ-SYSTEM – firma strategiczna dla polskiej gospodarki oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju. Jedna z jej najważniejszych inwestycji to Baltic Pipe, projekt mający na celu utworzenie korytarza umożliwiającego, po raz pierwszy w historii, przesyłanie gazu bezpośrednio ze złóż zlokalizowanych w Norwegii na rynki w Danii, Polsce, a także do rajów sąsiednich.

Co już zrobiono i co pozostaje do zrobienia? Czy inwestycja będzie gotowa w 2022 roku? A także o niebezpieczeństwach czyhających na dnie Morza Bałtyckiego. Zapraszamy na rozmowę z prezesem Gaz-System-u, Tomaszem Stępniem.