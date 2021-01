Zima spowodowała wzrost zapotrzebowania na prąd. W Polsce padł nowy rekord

Rekordy zapotrzebowania na moc w Polsce często kojarzą się z wiosennymi czy letnimi miesiącami, ale ostatnie padają już zimą. Obfitujący w rekordy rok 2018 przynosił np. 23 245 MW zapotrzebowania 4 czerwca, później, w lipcu było to 23 521 MW.

Jednak już 10 grudnia 2020 roku rekordowe zapotrzebowanie było o wiele wyższe. Jak poinformowały wtedy Polskie Sieci Elektroenergetyczne (PSE), o godz. 13.15 zapotrzebowanie wyniosło 26 817 MW.

Historyczny rekord zapotrzebowania na moc w Polsce. Padł 18 stycznia 2021 roku

Rekord z grudnia 2020 roku pobito w Polsce stosunkowo szybko, ponieważ po niewiele ponad miesiącu. PSE przekazały, że w poniedziałek 18 stycznia o godz. 10.45 w Polsce odnotowano zapotrzebowanie na moc rzędu 27 380 MW.

Operator sieci podkreśla, że mimo wysokiego zapotrzebowania system pracował stabilnie. Według PSE nie ma raczej szans na to, by w najbliższym czasie zapotrzebowanie przebiło to z 18 stycznia, ale, jak czytamy w komunikacie, będzie się ono „nadal utrzymywać na bardzo wysokim poziomie”.

Zapotrzebowanie na moc w Polsce. Dlaczego rekord wystąpił w styczniu?

Letnie rekordy z poprzednich lat odnotowywano głównie, gdy w Polsce było niezwykle ciepło – wówczas włączane były w całym kraju klimatyzacje itp. PSE tego rekordowego zapotrzebowania w styczniu upatrują z kolei w niskich temperaturach.