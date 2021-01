„Niemieccy Zieloni straszą Europę wizją chmury radioaktywnej znad Polski”. Opublikowano raport

Program Polskiej Energetyki Jądrowej zakłada, że w 2033 roku w Polce zostanie oddany do eksploatacji pierwszy blok. W 2021 roku natomiast ma zostać wybrana technologia dla EJ1 i EJ2, ale co ważne: nie wskazano jeszcze lokalizacji inwestycji. Wszystko wskazuje jednak na to, że jeśli elektrownia jądrowa powstanie, to będzie to nad morzem, w grze są dwie lokalizacje „Lubiatowo-Kopalino” i „Żarnowiec”.

Mimo tego, że energetyka jądrowa w Polsce jest w powijakach, na zlecenie niemieckiej Partii Zielonych opracowano raport na temat polskich planów. Jego treść ujawnił dziennikarz portalu BiznesAlert.pl Wojciech Jakóbik.

Raport niemieckich Zielonych o energetyce jądrowej w Polsce. Straszenie radioaktywną chmurą

Jak czytamy na BiznesAlert.pl, celem raportu ma być ocena „oddziaływania transgranicznego radioaktywności”, która miałaby wystąpić w razie katastrofy w elektrowni jądrowej w regionie „Żarnowiec-Kopalino”.

W raporcie dowodzono, że w razie katastrofy, chmura radioaktywna przeniosłaby się głównie do sąsiadów Polski.

Wynika z niego, że w razie dużego incydentu, trzy piąte chorób wywołanych przez skażenie radioaktywne pojawiłoby się poza Polską. (...). Siedem milionów Europejczyków, w tym Polaków, otrzymałoby dawkę promieniowania większą lub równą jednemu milisiwertowi. 860 tysięcy mieszkańców Europy otrzymałoby dawkę 6 lub więcej milisiwertów. 6 mSv to limit wyznaczony studentom w wieku 16-18 lat pracującym przy materiale radioaktywnym – czytamy w omówieniu raportu.

Jedną z wizualizacji potencjalnej, radioaktywnej chmury Jakóbik opublikował na Twitterze, pisząc: „Niemieccy Zieloni straszą Europę wizją chmury radioaktywnej znad Polski w razie usterki atomu na Pomorzu”.

twitter

Rząd odpowiada na raport Zielonych

BiznesAlert.pl zwrócił się o komentarz do Ministerstwa Klimatu i Środowiska, które wskazało, że gdy w latach 2010-2013 przeprowadzano ocenę oddziaływania na środowisko projektu polskiej energetyki jądrowej, to Niemcy zgłosili blisko 30 tys. uwag, a te uznane za zasadne – uwzględniono w programie.

„Niemcy brały również udział w konsultacjach zakresu raportu środowiskowego, który po opracowaniu również będzie przedmiotem konsultacji transgranicznych” – padło w odpowiedzi resortu.