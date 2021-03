„To pewnego rodzaju precedens”. Piotr Naimski o szczegółach ws. budowy elektrowni jądrowej

Pełnomocnik rządu do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej i sekretarz stanu w KPRM Piotr Naimski opowiadał w TOK FM o przygotowaniach rządu do realizacji założeń programu zawartego „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. Jednym z najbardziej ambitnych przedsięwzięć, który zakłada ten plan, jest budowa elektrowni jądrowych w Polsce.

Naimski wyjaśniał na antenie radia, że Polska ma już podpisaną umowę z Amerykanami ws. ewentualnej współpracy przy realizacji projektu. Umowę podpisano 22 października 2020 roku, ale dopiero niedawno zakończono proces jej zatwierdzania. Teraz Polska i USA mają 18 miesięcy na działania w tej sprawie. USA mają przygotować ofertę dla Polski w zakresie realizacji inwestycji.

Budowa elektrowni jądrowej w Polsce. Jakie będą koszty?

Piotr Naimski wskazywał też na możliwe wydatki i sposób ich finansowania. Prowadzący rozmowę dziennikarz pytał, czy budowa elektrowni jądrowej będzie kosztować nawet do 150 miliardów złotych. Naimski wyliczył, że inwestycje w sektor nuklearny w Polsce mają być rozciągnięte na 20 lat, dlatego, jeśli rocznie na ten cel będzie przeznaczane 4-5 miliardów rocznie, to nie będzie to zbytnim obciążeniem dla polskiego budżetu.

– Śmiem twierdzić, że polskie państwo stać na taką inwestycję i na taki wysiłek – mówił Naimski, dodając, że polska strona wniesie 51 proc. wkładu finansowego, a do 49 proc. – wybrany partner. – Podział finansowania i podział ryzyka całego tego przedsięwzięcia będzie podzielony i to jest pewnego rodzaju precedens – powiedział.

Piotr Naimski o wydatkach budżetu, gdyby nie rezygnowano z węgla

Pełnomocnik rządu ds. energetyki nie ukrywał, że w jego ocenie węgiel jest użytecznym źródłem energii, jednak jest po prostu kosztowny ze względu na koszty emisji CO2. – Węgiel jest dobry, jest najtańszym źródłem energii, ale transformacja energetyczna jest koniecznością – powiedział Naimski w TOK FM.

Jak wyjaśniał Naimski, elektrownie korzystające z węgla muszą zostać zastąpione. – Ile nas by kosztowało, jeżeli nie podejmiemy tych wysiłków (transformacji energetycznej – red.), będziemy odchodzili od energetyki węglowej. Naszym założeniem jest, że Polska ma pozostać suwerenna (energetycznie – red.). Musimy zastąpić to, co będzie odchodziło z czasem – mówił.

