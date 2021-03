Rozbiórka Ostrołęki C, inwestycja za miliard. Były minister energii oznajmia: Na więcej nas stać

Budowa Elektrowni C w Ostrołęce była jednym z częściej krytykowanych inwestycji za rządów Prawa i Sprawiedliwości. Blok miał być węglowy, co nawet kilka lat temu budziło zdziwienie. Ostatecznie jednak budowę wstrzymano, a jak poinformował lokalny serwis moja-stroleka.pl: 8 marca ruszyła rozbiórka tego, co dotychczas zbudowano. Zamiast węglowego bloku powstanie tam blok gazowo-parowy.

Chodzi m.in. o rozbiórkę pylonów, chłodni kominowej i innych konstrukcji, które dotychczas stanęły w Ostrołęce. Jak dotąd budowa niepotrzebnego bloku węglowego pochłonęła około miliard złotych, a opozycja twierdzi, że zmarnowano nawet większą kwotę, bo około 1,5 mld zł.

Ostrołęka C do rozbiórki. Tchórzewski komentuje

Jednym ze zwolenników budowy nowego bloku węglowego był Krzysztof Tchórzewski, do 2019 roku minister energii. Tchórzewski w rozmowie z RMF FM dowodził, że Komisja Europejska znała biznesplan inwestycji w Ostrołęce i wyraziła zgodę na pomoc publiczną.

– Elektrownie i tak trzeba budować, tylko teraz jest decyzja, że będzie ona o dużo niższej emisji. Po tych latach Polskę na więcej stać, czasami się rezygnuje z inwestycji i idzie się w bardziej śmiałe, a które mogą dać większy skok cywilizacyjny – tłumaczył Tchórzewski. Dziennikarz RMF FM zapytał byłego ministra energii, czy w sprawie Ostrołęki ma sobie coś do zarzucenia. Obecny poseł Prawa i Sprawiedliwości odparł: