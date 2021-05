Lada moment rozpocznie się układanie gazociągu Baltic Pipe. Rok 2022 będzie przełomowy

Gaz-System poinformował 6 maja, że na pokładach trzech statków, które są zaangażowane w budowę gazociągu Baltic Pipe, trwają ostatnie przygotowania. Gdy te się zakończą, jednostki wypłyną na Morze Bałtyckie i zaczną układać gazociąg. Podobne prace ruszą niedługo w Danii.

Układanie gazociągu, liczącego około 274 km, rozpocznie się latem 2021 roku. Jak mówił Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej, cytowany w komunikacie, jest „pełna gotowość do rozpoczęcia prac na morzu”. – Budowa gazociągu z norweskich złóż do Polski jest na ostatnim etapie. (...) 1 października przyszłego, 2022, roku gazociągiem popłynie gaz z norweskiego szelfu do Polski – powiedział.

Budowa Baltic Pipe. W październiku 2020 roku gaz trafi do Polski

O podobnych terminach mówił Tomasz Stępień, prezes Gaz-System, który opisywał, że w 2021 roku planowane jest zakończenie spawania podmorskiej części gazociągu.

– W przyszłym będziemy wykonywali niezbędne próby ciśnieniowe, testy i certyfikacje związane z dopuszczeniem gazociągu morskiego do użytkowania. (...). Do października przyszłego roku wykonamy wszystkie elementy tego złożonego programu inwestycyjnego i będziemy gotowi na sprowadzanie gazu z Szelfu Norweskiego, przez Danię do Polski – mówił Stępień.

Projekt Baltic Pipe – wykonawcy i terminy

Projekt Baltic Pipe składa się z 5 podstawowych elementów: budowy gazociągu na dnie Morza Północnego, rozbudowy duńskiego systemu przesyłowego, budowy tłoczni w Danii oraz budowy gazociągu na dnie Morza Bałtyckiego i rozbudowy polskiego systemu przesyłowego.

Ma na celu stworzenie nowego korytarza dostaw gazu ziemnego ze złóż znajdujących się w Norwegii do Polski. Jest realizowany przez dwóch operatorów przesyłowych – polski GAZ-SYSTEM i duński Energinet. Terminem zakończenia inwestycji jest 1 października 2022 r.

