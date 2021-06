Urzędnicy sprawdzą, czym ogrzewasz dom. Ruszy spis źródeł ciepła

Od 1 lipca urzędnicy gminni będą zbierać od mieszkańców deklaracje dotyczące tego, czym ogrzewają dom. Każdy piec – czy to nowoczesny, czy tak zwany kopciuch, oraz kominek zostaną zapisane i wprowadzonej do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków – przypomina „Dziennik Gazeta Prawna”.

Nie tylko budynki mieszkalne

Co ciekawe, obowiązek zgłoszenia źródła ogrzewania będą mieli właściciele i zarządcy budynków mieszkalnych, ale także niemieszkalnych. Na złożenie deklaracji w formie pisemnej lub elektronicznej będzie 12 miesięcy. Pierwsze pisma będzie można składać już od 1 lipca.

Zapis o budynkach niemieszkalnych może wpłynąć na lepszą ewidencję tak zwanych kopciuchów. W Warszawie to właśnie tego typu budynki wskazywane były najczęściej na tak zwanych mapach kopciuchów. Ich identyfikacja nie była jednak oczywista, a zarządzający nimi niechętnie odpowiadali na pytania aktywistów.

Kto musi złożyć deklarację?

Podział obowiązków jeśli chodzi o złożenie deklaracji, jest dość prosty. Jeśli w domu znajduje się indywidualne źródło ciepła, czyli piec lub kominek, to dokumenty musi złożyć jego właściciel. Jeśli dom lub blok wyposażony jest we wspólne źródło, które ogrzewa kilka gospodarstw domowych, to deklaracje musi złożyć spółdzielnia.

