Minister klimatu Czech: Naszym celem jest porozumienie, a nie sąd

Czechom nie zależy na natychmiastowym zamknięciu kopalni Turów. Obie strony potwierdziły, że rozumieją swoje postulaty i mają chęć osiągnięcia porozumienia.

– Rozmawialiśmy o stanowisku rządu polskiego. Jasne jest, że broni on interesów swoich obywateli. Są tu dwie pozycje i jako odpowiedzialne rządy, musimy dojść do porozumienia. Nie jest naszym celem natychmiastowe zatrzymanie pracy kopalni Turów. Nie mamy do tego legitymacji. Polska ma prawo sama decydować o swoim miksie energetycznym – powiedział Richard Brabec, czeski minister środowiska. – Naszym celem jest porozumienie, a nie sąd – zapewnił.

– Z Polską łączą nas bardzo dobre relacje sąsiedzkie. Współpracujemy w ramach Grupy Wyszehradzkiej. Jako sąsiedzi musimy rozwiązywać jednak także sytuacje nieprzyjemne, takie, jak ta związana z kopalnią Turów. Otwarcie powiedzieliśmy, że nie leży w naszym interesie pogarszanie relacji ani na szczeblu rządowym, ani regionalnym. Nie chcielibyśmy, aby sytuacja dalej eskalowała – dodał.

Porozumienie zamiast sądu

W podobnym tonie wypowiedział się przedstawiciel polskiej delegacji, minister klimatu Michał Kurtyka.

– To co nas łączy, to wspólna wola osiągnięcia stabilnego porozumienia bez konieczności zaangażowania instytucji unijnych. Jak powiedział minister Brabec, celem jest porozumienie, a nie sąd – powiedział Michał Kurtyka, minister klimatu.

– Mamy świadomość pozytywnych oddziaływań jakie ma kopalnia, czyli np. wpływu na rynek pracy, ale wiemy też o tych negatywnych. Rozumiejąc potrzeby, ale także obawy lokalnej społeczności, rozmawiamy o takich projektach, które będą minimalizowały ryzyko wpływu na środowisko. Musimy wspólnie dbać o wszystkie zasoby naszej planety – dodał minister.

