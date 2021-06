Dziś wznowienie negocjacji w sprawie Turowa. Sasin: Diabeł tkwi w szczegółach

Polska musi do 29 czerwca przesłać odpowiedź w sprawie sporu o kopalnię Turów do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Problem w tym, że nadal nie osiągnięto porozumienia w tej kwestii ze stroną czeską, która złożyła do TSUE skargę na Polskę.

Wznowienie rozmów w sprawie Turowa

Poprzednia tura negocjacji nie przyniosła zakładanych efektów. 17 i 18 czerwca w Pradze przybywała polska delegacja z wicepremierem Jackiem Sasinem i ministrem klimatu i środowiska Michałem Kurtyką na czele. Polscy politycy spotkali się ze swoimi odpowiednikami, a jednocześnie pracowały grupy robocze.

„Dwa dni trudnych negocjacji, bez ostatecznego porozumienia, ale ze znalezieniem zrozumienia w wielu kwestiach. Wielka praca za nami, nadal wiele otwartych pytań” – napisał zaraz po rozmowach na Twitterze minister klimatu Michał Kurtyka.

Dziś do sprawy odniósł się Jacek Sasin, wicepremier, minister aktywów państwowych. W Sygnałach Dnia Polskiego Radia wicepremier powiedział, że podstawy porozumienia są wypracowane, ale obie strony negocjują jeszcze w kwestii ustalenia szczegółów.

– Chcemy wziąć udział we współfinansowaniu zakładanych inwestycji. Chcemy też i deklaruje to PGE, przeprowadzić inwestycje, które będą chronić środowisko. Diabeł tkwi w szczegółach i teraz właśnie o tych szczegółach rozmawiamy – powiedział Jacek Sasin.

Druga delegacja do Czech

Przewodniczącym dzisiejszej delegacji ponownie jest minister Michał Kurtyka. Wraz z nim w rozmowach weźmie udział m.in. wiceminister Artur Soboń, który niedawno odpowiadał za pomyślne przeprowadzenie negocjacji ze stroną społeczną w sprawie wygaszenia kopalni węgla kamiennego.

– Ministrowi Kurtyce towarzyszy wiceminister Artur Soboń, odpowiedzialny w Ministerstwie Aktywów Państwowych za górnictwo i energetykę. Zależy nam, aby ten spór rozwiązań. Druga strona też wyraża chęć polubownego rozwiązania sporu. Premier Babisz zadeklarował to podczas spotkania na szczycie NATO premierowi Mateuszowi Morawieckiemu – dodał Jacek Sasin.

