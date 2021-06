1 lipca rusza nabór wniosków w programie „Mój prąd”. Dofinansowanie niższe niż do tej pory

W pierwszej oraz drugiej edycji „Mojego prądu” beneficjenci mogli otrzymać do 5 tys. zł dofinansowania. W trzeciej odsłonie programie będzie to maksymalnie 3 tys. zł. To oczywista zmiana na niekorzyść beneficjentów. Nie jest rekompensowana przez żadną pozytywną dla nich nowość.

NFOŚiGW zapowiada, że dopiero w czwartym naborze będzie zwiększenie zakresu dotacji o dodatkowe komponenty z zakresu magazynowania energii, co uwzględni zmiany w regulacjach, w których przewidywane jest odejście od systemu upustów na rzecz prosumenta.

Informacje o zasadach składania wniosków dostępne są na stronie mojprad.gov.pl. Wnioski można składać wyłącznie elektronicznie. Złożone w formie tradycyjnej będą odrzucane.

Mój Prąd – dla kogo ten program?

Program skierowany jest do osób fizycznych wytwarzających energię elektryczną na własne potrzeby, które mają zawartą umowę kompleksową (z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej – OSD, zakładem energetycznym) regulującą kwestie związane z wprowadzeniem do sieci energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji. Instalacja nie może być przyłączona przed 1 lutego 2020 r. (zasada ta zaczęła obowiązywać w 2021 r.)

Nabór będzie trwał od 1 lipca do 22 grudnia 2021 r. lub do wyczerpania budżetu.

