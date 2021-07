Zygmunt Solorz zbuduje elektrownię jądrową w Kaliningradzie? Chce kupić część udziałów w projekcie Rosatomu

Zespół Elektrowni „Pątnów-Adamów-Konin” SA należący do Zygmunta Solorza i węgierski MVM, chcą zbudować w Kaliningradzie Bałtycką Elektrownie Jądrową – informuje „Polityka Insight”. Projekt obecnie należy do Rosatomu, ale jego budowę wstrzymano w 2013 roku. Stało się tak, gdyż Polska i Litwa nie wyraziły zainteresowania kupnem energii, którą wytwarzałaby rosyjska elektrownia.

Solorz rozmawia z Morawieckim i Sasinem

Jak nieoficjalnie dowiedziała się „Polityka Insight”, najbogatszy polski przedsiębiorca, rozmawia w tej sprawie z premierem Mateuszem Morawieckim i Jackiem Sasinem, wicepremierem i ministrem aktywów państwowych, któremu podlegają także spółki energetyczne. Tematem rozmów ma być stworzenie mostu energetycznego z terytorium Rosji. Pozwoliłby on na przesył wytworzonej energii do polskiego systemu.

Głównym argumentem ma być konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej i uczynienie polskiego systemu elektroenergetycznego. Jeśli dojdzie do opóźnień w budowie źródeł odnawialnych oraz polskiej elektrowni jądrowej, to w Polska musi być zmuszona do importu prądu od swoich sąsiadów.