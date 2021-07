Polska elektrownia atomowa powstanie szybciej, niż zakładano i będzie tańsza? Szykuje się specustawa

Ministerstwo Klimatu i Środowiska kierowane przez Michała Kurtykę przygotowało projekt noweli specustawy dotyczącej budowy pierwszej polskiej elektrowni atomowej. Jak twierdzi „Dziennik Gazeta Prawna”, zawarte w niej poprawki mają przyspieszyć realizację projektu. Chodzi nawet o półtora roku. Co ciekawe, nowe regulacje mogą wpłynąć także na zmniejszenie kosztu projektu.

Elektrownia jądrowa nie utonie w formalnościach?

Jednym z głównych założeń noweli jest skrócenie formalności. To właśnie wyjątkowo złożony proces lokalizacji i konieczność uzyskania szeregu zgód środowiskowych wpływał na odwlekanie budowy i terminy uruchomienia pierwszego bloku sięgające nawet 2033 roku. Na to wszystko nakładała się konieczność stosowania do regulacji dot. ochrony terenów leśnych i rolnych.

„Proponowane zmiany mają kompleksowy charakter i usprawnią realizację wszystkich etapów procesu inwestycyjnego związanego z budową elektrowni jądrowych w Polsce, w tym ustalenia ich lokalizacji, prac przygotowawczych, budowy, rozruchu i oddania elektrowni do eksploatacji” – napisano w stanowisku MKiŚ przesłanym do „DGP”.

Taniej, czyli lepiej dla inwestora

Jak wynika z analizy resortu środowiska, możliwe jest także przyspieszenie procesu uruchamiania elektrowni już po zakończeniu budowy. Ma to pomóc w zachęceniu inwestorów i partnerów, z którymi Polska chce realizować przedsięwzięcie. Mówią najprościej – ma być taniej. Podmioty, które będą chciały zgłaszać wątpliwości do rządowego projektu, będą miały na to tylko 21 dni. Pozwoli to uniknąć problemów, które blokują wiele inwestycji w USA i Europie.

