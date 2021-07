Najnowszy blok w Elektrowni Turów ponownie działa. Był powodem wielu plotek

– Nowy blok energetyczny w Elektrowni Turów, który został oddany do eksploatacji w maju br., a od czerwca był w postoju zaplanowanym i uzgodnionym z generalnym wykonawcą, dzisiaj zostanie włączony do systemu – poinformował wiceminister aktywów państwowych Artur Soboń. – 23 lipca o godzinie 23.59 ten blok, blok nr 7 zostanie włączony ponownie do systemu, gdyż właśnie te prace dzisiaj zostały zakończone" – powiedział Soboń, odpowiadając w Sejmie na pytania posłów.

Zaplanowane wyłączenie

Przypomniał, że postój ten, który rozpoczął się 19 czerwca i dziś się zakończy był zaplanowany i uzgodniony z wykonawcą przed przejęciem bloku do eksploatacji przez elektrownię Turów.

Poinformował, że wszystkie ustalenia w tym zakresie zostały zawarte w kontrakcie, natomiast w trakcie tego postoju okazało się, że prace, które są tam realizowane, trzeba rozszerzyć o zakres prac związanych z elektrofiltrem oraz młynami węglowymi. Za realizację prac na bloku odpowiedzialny jest generalny wykonawca, czyli konsorcjum firm Mitsubishi Hitachi Power Systems Europe GmbH, Budimex oraz Técnicas Reunidas.

Polska Grupa Energetyczna (PGE) informowała, że nowy blok spełnia surowe normy ochrony środowiska. Emisja SO2 w porównaniu z wyłączonymi wcześniej blokami nr 8, 9 i 10 jest prawie 20-krotnie niższa, a emisja pyłów około 10-krotnie. Nowa jednostka jest przystosowana do rygorów emisyjnych wynikających z konkluzji BAT, które zaczną obowiązywać od sierpnia 2021 roku i zakładają wdrożenie najlepszych i najbardziej proekologicznych dostępnych technologii.

Inwestycja w Turowie była ostatnim projektem budowy bloku energetycznego opalanego paliwem węglowym w Grupie PGE. Blok w Turowie jest najnowocześniejszą jednostką wśród aktywów planowanego nowego podmiotu, który będzie skupiał krajowe aktywa węglowe.

