Ustawa o dopłatach do prądu. Wsparcie dostaną tylko niektórzy

Poseł PiS i jednocześnie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki poinformował na Twitterze, że Komisja do spraw energii i skarbu państwa przyjęła projekt ustawy, której celem jest ochrona Polaków przed podwyżkami cen prądu. „Dotrzymujemy słowa” – zapewnił.

Zadzwoniliśmy do rzecznika MAP Karola Manysa, by zapytać o ustawę, o której pisał wiceminister. Ten przyznał, że o zapowiedzi nie słyszał i nie ma wiedzy, by w MAP powstał jakikolwiek projekt ustawy o rekompensatach. Zasugerował, by zasięgnąć informacji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

twitter

Już nie „ustawa o rekompensatach”

Wspomniana przez sekretarza Małeckiego ustawa, „której celem jest ochrona Polaków przed podwyżkami cen prądu” to projekt, który dwa lata temu znaliśmy jako ustawę o rekompensatach za podwyżki cen prądu. Obiecał ją w 2019 roku minister Jacek Sasin. Zgodnie z pierwotnymi planami MAP z początku roku gospodarstwo domowe, które dla przykładu zużyło powyżej 1200 kWh do 2800 kWh energii elektrycznej w 2020 w roku miało otrzymać 190,86 zł rekompensaty.

Na początku 2020 roku zmieniła się ustawa o działach administracji rządowej i przygotowany w MAP projekt trafił do Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Pomysły MAP były nie w smak nowemu gospodarzowi ustawy, który już w maju sygnalizował, że chce opracować „bardziej systemowe” rozwiązanie. Ministerstwu Klimatu marzyło się określenie ram wieloletniego wsparcia, a nie jednorazowej dopłaty.

Aleksander Brzózka, rzecznik prasowy Ministerstwa Klimatu i Środowiska, przyznał w rozmowie z nami, że projekt ustawy jest gotowy i tydzień temu resort złożył wniosek o wpis projektu do wykazu prac Rady Ministrów. Nie był w stanie powiedzieć, czy projekt, który ogłosił podsekretarz Małecki to ten sam akt.

Rzecznik podkreślił przy tym, by mówiąc o projekcie, nie używać określenia „ustawa o rekompensatach”, gdyż ta nazwa byłą przyjęta w czasie, gdy projekt leżał w gestii MAP. Teraz mowa o projekcie ustawy kierowanej do odbiorców wrażliwych, narażonych na ubóstwo energetyczne. – Z ubóstwem energetycznym mamy do czynienia, gdy co najmniej 10 proc. wydatków gospodarstwa domowego jest przeznaczane na płatności za energię i ciepło – wyjaśnił Brzózka.

Coraz droższy prąd

Dziś alarmowaliśmy, że w 2022 roku możemy się spodziewać nawet 20-proc. podwyżek cen prądu. Zresztą w tym roku też płacimy więcej niż w poprzednim. Droższa energia to nie tylko wyższy rachunek, który wystawia nam dostawca, ale też wyższe ceny całego szeregu usług, wszak z prądu korzystają i producenci żywności, i zakłady produkcyjne, i małe punkty usługowe jak choćby osiedlowi fryzjerzy.

Czytaj też:

Czekają nas kolejne podwyżki cen prądu. Ich wysokość w rękach Urzędu Regulacji Energetyki