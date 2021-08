Orlen z kolejną umową na farmy wiatrowe na Bałtyku

PKN Orlen podpisał porozumienie w sprawie strategicznego partnerstwa z GE Renewable Energy, podała spółka. Orlen podkreśla, że podpisane porozumienie wzmocni konkurencyjność koncernu w staraniach o nowe koncesje na farmy wiatrowe w polskiej strefie ekonomicznej na Bałtyku.

„Realizując strategię Orlen2030, która zakłada znaczny wzrost mocy z odnawialnych źródeł energii, umocnimy pozycję lidera transformacji energetycznej w Europie Środkowej. Możliwe będzie to w dużej mierze za sprawą inwestycji w morską energetykę wiatrową, i równoległą rozbudowuję portfela OZE o dodatkowe moce zainstalowane m.in. w elektrowniach wiatrowych na lądzie. Wsparciem w realizacji tych ambitnych celów jest porozumienie, które podpisaliśmy z firmą GE Renewable Energy. Jesteśmy przekonani, że współpraca i wspólne zaangażowanie w rozwój polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej sprawi, że w zbliżającym się postępowaniu koncesyjnym na nowe farmy znaczna część rozwijającego się rynku morskiej energetyki wiatrowej stanie się udziałem polskiego kapitału” – powiedział prezes PKN Orlen Daniel Obajtek, cytowany w komunikacie.

Koncern stara się o nowe koncesje

PKN Orlen obecnie dysponuje jedną koncesją dla morskich farm wiatrowym o mocy do 1,2 GW, na której realizowany jest projekt Baltic Power. W nadchodzącym postępowaniu koncesyjnym koncern planuje pozyskać kolejne lokalizacje, wykorzystując do tego wiedzę i doświadczenie własne oraz GE Renewable Energy. W zbliżającym się postępowaniu do rozdysponowania będzie 11 lokalizacji dla farm, o łącznej powierzchni 2342 km kw., wskazanych w planie zagospodarowania polskich obszarów morskich.

W ramach partnerstwa GE Renewable Energy będzie dążyć do tworzenia w Polsce miejsc pracy, wspierając tym samym rozwój lokalnego łańcucha dostaw dla całego przemysłu morskiej energetyki wiatrowej. Poprzez współpracę z PKN Orlen, GE Renewable Energy będzie rozbudowywało swoje możliwości produkcyjne w Polsce oraz wesprze koncern w staraniach o nowe koncesje dla morskich farm wiatrowych, podano także.

„Polska jest dobrze przygotowana do tego, aby efektywnie wykorzystać zasoby morskiej energii wiatrowej, przyspieszając tym samym swoją transformację energetyczną. Umowa, którą dziś podpisujemy, wyznacza drogę, która pozwoli w pełni wykorzystać potencjał morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i przyniesie korzystne dla obu stron rezultaty w zakresie ochrony środowiska i rozwoju gospodarczego” – skomentował senior vice president GE i prezes GE Renewable Energy Jérôme Pécresse.

Czytaj też:

Spór o kopalnię Turów. Jest nowe stanowisko Komisji Europejskiej