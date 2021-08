Rekordowo drogie uprawnienia do emisji CO2. Prąd będzie jeszcze droższy

Jeszcze wiosną 2020 r. za uprawnienia do emisji tony CO 2 trzeba było płacić około 20 euro, pod koniec sierpnia zeszłego roku cena zbliżyła się do 30 euro. W 2021 roku były już trzy fale zwyżek notowań, przez co z końcem kwietnia osiągnęły one poziom 48 euro. Tym samym uprawnienia są już 12-krotnie droższe niż przed czterema laty, kiedy za tonę CO 2 trzeba było płacić zaledwie około 5 euro - wylicza serwis WNP.



Te liczby przekładają się na codzienne wydatki Polaków. Nasz miks energetyczny opiera się głównie na spalaniu węgla kamiennego i brunatnego, którym to procesom towarzyszy duża emisja CO 2 . Każda gwałtowna podwyżka cen uprawnień do emisji oznacza istotny wzrost kosztów produkcji krajowego prądu.

Wprawdzie dostawcy energii nie podniosą gospodarstwom domowy drastycznie cen z dnia na dzień, bo każda zmiana cennika wymaga zgody Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, ale już przedsiębiorcy muszą się liczyć z wyższymi cenami. A koszt podwyżki wcześniej czy później przerzucą na klientów.

Hurtowe ceny energii w Polsce w IV kwartale 2020 r. wynosiły 54 euro za MWh, podczas gdy unijna średnia wynosiła 43,4 euro za MWh. Drożejące w szybkim tempie w tym roku uprawnienia do emisji CO 2 mogą Polskę tylko umocnić na czele krajów Unii Europejskiej o najdroższym prądzie.

