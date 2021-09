Pat w negocjacjach dot. Turowa. Bez przełomu w kluczowych sprawach

Już od stu kilkunastu dni trwa polsko-czeski spór o kopalnię Turów. W maju Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej wydał postanowienie nakazujące wstrzymanie wydobycia w Turowie. Strona polska od początku zapowiadała, że żadnego wstrzymania prac nie będzie i jest w tym postanowieniu bardzo konsekwentna. Praca w kopalni (oraz sąsiadująca z nią elektrownia) wre, a w jej tle toczy się jedenasta już tura rozmów polsko-czeskich. Jak dotąd żadna ze stron nie wnioskowała, by do rozmów przystąpiła Komisja Europejska.

Nie było to zobowiązanie do trwałego zamknięcia kopalni, a jedynie czasowego wstrzymania wydobycia do czasu, kiedy strony ustalą, w jaki sposób ograniczyć szkody, jakie kopalnia powoduje w Czechach. Praga alarmuje, że rozbudowa kopalni wpływa na stan wód gruntowych po ich stronie granicy. Jak dowodzili przed TSUE, Polska zignorowała ten aspekt, gdy wydawała decyzję, by kopalni Turów, której operatorem jest spółka-córka PGE, PGE Górnictwo i Energia Konwencjonalna, wydać koncesję na dalsze wydobycie węgla brunatnego.

Brak ustaleń w kluczowych sprawach

Trwają rozmowy, ale przebiegają one bardzo powoli. Wrocławska „Gazeta Wyborcza” wyjaśniała, że strona czeska nie ma zaufania do polskich negocjatorów. Jak z kolei informuje PAP, nie udało się uzgodnić jednej z najważniejszych ich zdaniem kwestii, tj. zapisu o sankcjach za ewentualne nieprzestrzeganie traktatu przez którąś ze stron. Praga chce, by każdy taki przypadek był osobno osądzany i karany przez sądownictwo unijne.

Temat ten ma być te być omawiany w następny czwartek.

