KGHM zbuduje elektrownię atomową. Miedziowy gigant podpisał umowę z amerykańskim partnerem

Już nie tylko wspólna inwestycja Zygmunta Solorza i Michała Sołowowa, ale także projekt KGHM Polska Miedź. Polski gigant przemysłowy dołączył do firm, które zainteresowane są rozwojem energetyki atomowej. Spółka poinformowała dziś o podpisaniu umowy z firmą NuScale Power. Pierwsza elektrownia może zacząć działać jeszcze w 2029 roku. Do projektu została zaproszona także firma doradcza PBE Molecule.

Cztery reaktory SMR

Podpisana umowa ma za zadanie przygotowanie do realizacji z dziedziny tak zwanego „małego atomu”. W projekcie mają zostać bowiem wykorzystane reaktory typu SMR. Co ciekawe, strony biorą pod uwagę kilka scenariuszy. W komunikacie wskazano bowiem, że umowa dotyczy „rozwoju technologii jądrowej w formie repoweringu istniejących turbin węglowych lub rozwoju nowych źródeł energii jądrowej w formie SMR – od 1 do 12 modułów o mocy po 77 MW” . Na początku mają być to cztery reaktory.

Strony zapewniły, że budowa reaktorów w technologii SMR pozwala na produkcję czystej, odnawialnej i efektywnej kosztowo energii. Dla tak dużego koncerny przemysłowego, jak KGHM, bycie samowystarczalnym, lub częściowo niezależnym energetycznie, jest sprawą kluczową.

– Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań. Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii. Budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 roku to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej. Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku – powiedział Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A. – Technologia SMR nie tylko pomoże nam dbać o środowisko, ale również znacząco obniży koszty prowadzenia biznesu. To jedno z zapowiadanych ostatnio działań rozwojowych spółki, planujemy komercyjnie produkować energię, by wesprzeć zieloną transformację Polski i obniżyć koszty zwykłym gospodarstwom domowym – dodał Marcin Chludziński.

„To historyczny moment. Narodowy champion KGHM, jako pierwszy inwestuje w rozwój energetyki jądrowej. Dzięki współpracy z NuScale Power, w Polsce powstanie instalacja nuklearna, największa tego typu na świecie” – napisał na Twitterze Jacek Sasin, wicepremier i minister aktywów państwowych.

Zakup i rozwój technologii SMR

Strony zaznaczyły także, że KGHM będzie nie tylko odbiorcą gotowego produktu, jakim są reaktory SMR, ale także weźmie udział w rozwoju technologii, która obecnie wymaga jeszcze dopracowania. Realizowana przez KGHM strategia zakłada, że do 2030 roku połowę zapotrzebowania na energię spółka pokryje z własnych źródeł, w tym z OZE.

Ile będzie kosztowała inwestycja? Takich szczegółów jeszcze nie podano. Firmy o sprawach finansowych będą rozmawiać w dalszej części negocjacji, ale jak powiedział prezes KGHM, nawet ceny katalogowe pozwalają na zysk w dłuższej perspektywie.

– Koszty będą tematem drugiej fazy negocjacji, to będzie jeszcze specyfikowane w zależności od ostatecznie zastosowanej skali – dodał Marcin Chludziński. – Nawet inwestując takie pieniądze, o jakich NuScale mówi w swoich katalogowych ofertach, taka inwestycja i tak zapewnia efektywność ekonomiczną w długim czasie i zysk na tej inwestycji - w porównaniu do standardowych źródeł energii, które mamy w tej chwili – wyjaśnił prezes.

