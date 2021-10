Atom nie tylko u Solorza i Sołowowa. Zainteresowany jest także Kulczyk

Kolejny miliarder rozważa budowę elektrowni atomowej. Po decyzji spółki ZE PAK Zygmunta Solorza we współpracy z Michałem Sołowowem teraz o prowadzeniu analiz powiedział członek zarządu Ciechu. Z jego słów wynika, że Sebastian Kulczyk także myśli o technologii małych reaktorów SMR.

– Jeśli zdecydujemy się na atom, to chcielibyśmy, aby mały reaktor jądrowy stanął przy naszej fabryce w Inowrocławiu – powiedział w rozmowie z Business Insider Polska Mirosław Skowron, członek zarządu Ciechu. Przekonuje także, że technologia SMR jest obecnie najlepszą alternatywą dla energetyki węglowej. Atom nie jest jednak jedyną technologią rozważaną przez spółkę. Ciech zastanawia się także nad zastosowaniem wodoru, a także magazynów energii.

Kolejna współpraca miliarderów

We wdrożeniu technologii mikro i małych reaktorów Sebastianowi Kulczykowi, podobnie jak Zygmuntowi Solorzowi pomoże należąca do Michała Sołowowa spółka Synthos Green Energy. Ciech, czyli jedyny w Polsce producent sody kalcynowanej, chce w ten sposób dążyć do znaczącej redukcji dwutlenku węgla. Obecnie, energia dostarczana do fabryk Ciechu pochodzi głównie z elektrownie węglowych.

– Dziś budowa SMR przy naszej fabryce wydaje się najlepszą alternatywą dla energetyki węglowej, bo nie emituje CO2, pyłów i innych zanieczyszczeń – powiedział Mirosław Skowron.

Spółka rozważa jednak nie tylko własną elektrownię atomową, ale także zastosowanie magazynów energii, które pozwoliłyby na efektywne i bezpieczne dla funkcjonowania fabryk zastosowanie odnawialnych źródeł energii na skalę przemysłową.

