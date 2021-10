Prezes Synthosu o atomie: Zainteresowanie małymi reaktorami nie skończy się na deklaracjach

Długofalowo inwestycje w technologię małych reaktorów jądrowych przeobrażą strukturę polskiej energetyki, uważa prezes Synthosu Zbigniew Warmuz.

– Ostatnio coraz więcej firm zaczyna się interesować SMR-ami i deklaruje wejście w tę technologię. Osobiście uważam, że nie skończy się na deklaracjach, a inwestycje w SMR-y faktycznie przeobrażą polską energetykę, bo po prostu nie ma innej opcji – powiedział Zbigniew Warmuz w rozmowie z ISBnews.

Gaz nie jest rozwiązaniem

W jego ocenie ani wiatr, ani słońce, ani tym bardziej woda nie pozwolą nam dostatecznie szybko odejść od węgla w energetyce.

– Także gaz ziemny jest mało perspektywiczny, bo koszty samego surowca, jak i uprawnień do emisji CO2, są niebotyczne, więc nie może to być długofalowa konkurencja dla węgla. Co nam zatem pozostaje? Technologia jądrowa to jedyne stałe, stabilne i nieemisyjne źródło, mogące stanowić alternatywę dla węgla – dodał. Jak podkreślił, dodatkowo czas nie jest naszym sprzymierzeńcem.

– My nie mamy, jak kraje zachodnie, 30 lat, żeby to zmienić, my mamy perspektywę może 10 lat. I albo to zmienimy i będziemy z powrotem konkurencyjni jeśli chodzi o ceny energii, albo nie i tę konkurencyjność stracimy. A z kolei nie jesteśmy krajem zaawansowanym technologicznie, w związku z tym jeszcze przez jakiś czas jesteśmy skazani na przemysł po to, żeby generować przychody dla gospodarki – podsumował prezes.

Grupa kapitałowa Synthos jest czołowym producentem surowców chemicznych w Polsce i Europie. Była notowana na GPW od 2004 r. do kwietnia 2018 r. Strategia spółki opiera się na ciągłym rozwoju innowacyjności i wprowadzaniu nowoczesnych technologii produkcyjnych w przemyśle chemicznym. Synthos posiada 7 zakładów produkcyjnych – zlokalizowanych w Polsce, Czechach, Francji i Holandii – oraz zatrudnia ponad 3 tys. pracowników.

Czytaj też:

Atom nie tylko u Solorza i Sołowowa. Zainteresowany jest także Kulczyk