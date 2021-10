Kaczyński o Turowie: Decyzja w sprawie kopalni jest niezgodna z prawem. To wielkie oszustwo

Zgodnie z wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana do płacenia 500 tys. euro kary za każdy dzień działania kopalni Turów po 20 września 2021 roku. Łącznie to już 15 milionów euro, czyli ponad 68 milionów złotych. Dziś mija dokładnie miesiąc od decyzji TSUE. Co na jej temat sądzi Jarosław Kaczyński?

„Po pierwsze chcę powiedzieć, iż decyzja w sprawie kopalni, a w konsekwencji także elektrowni, jest niezgodna z prawem i jest jednym wielkim oszustwem. To po prostu skandal i daleko idące przekroczenie kompetencji” – powiedział wicepremier Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej.

Kary za Turów częścią strategii politycznej?

„Jednak w polityce jest czasami tak, że akceptuje się na jakiś czas nawet krzywdzące rozwiązania, by w ostatecznym rozrachunku przekuć je na korzyści. Więcej nie mogę powiedzieć” – dodał. Jednocześnie poinformował, że nadal trwają rozmowy w sprawie tego, czy Polska powinna wypłacać karę naliczaną na rzecz Komisji Europejskiej. Przyznał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła.

