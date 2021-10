Dopłaty do rachunków za prąd wyniosą co najmniej 27 zł. Co jeszcze wiemy o pomocy państwa dla potrzebujących?

W związku z rosnącymi cenami energii, polski rząd postanowił wprowadzić wsparcie dla rodzin, które znajdują się w szczególnie trudnej sytuacji. Projekt ustawy o dodatkach energetycznych dla najbiedniejszych rodzin przygotowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Maksymalne miesięczne dopłaty do rachunków za energię elektryczną wyniosą w zależności od wielkości gospodarstwa domowego od 26,85 do 73,22 zł – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

Projekt w tym tygodniu ma trafić na Stały Komitet Rady Ministrów, a być może również na posiedzenie rządu.Gdyby tak się stało, już pod koniec tygodnia mogą zająć się nim posłowie.

Z informacji „DGP” wynika, że dopłata dla jednoosobowego gospodarstwa ma wynieść 26,85 zł miesięcznie. „Ponieważ dodatki będą przyznawane na pół roku, łącznie będzie to 161,10 zł. Dla gospodarstw dwu- lub trzyosobowych kwota wzrośnie do 40,27 zł miesięcznie (241,62 zł na pół roku), a dla rodzin złożonych z czterech lub pięciu osób do 56,14 zł miesięcznie (336,84 zł na pół roku). Z kolei w przypadku gospodarstw liczących sześć osób lub więcej dodatek wyniesie 73,22 zł na miesiąc, czyli 439,32 w okresie półrocznym" – czytamy.

Zakaz odcinania prądu zimą, poszerzenie grupy beneficjentów

Ministerstwo chciałoby ponadto znowelizować Prawo energetyczne i uzupełnić je o przepisy zwiększające ochronę odbiorcy wrażliwego. Dodatkowa ochrona polegać ma przede wszystkim na rozszerzeniu grupy uprawnionych do pobierania dodatku energetycznego (według kryterium dochodowego nieprzekraczające 1563 zł w gospodarstwie 1-osobowym i 1115 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym). Dodatki przyznawane będą na okres sześciu miesięcy, a do ich otrzymania wystarczy przedstawienie faktury (zamiast kopii umowy sprzedaży energii elektrycznej albo umowy kompleksowej).

Projektowana nowela zakłada też niefinansowe mechanizmy wsparcia. Wyjaśniono, że odbiorca wrażliwy energii elektrycznej/gazu będzie mógł złożyć do sprzedawcy energii/gazu wniosek dotyczący m.in.: zawarcia umowy ws. zaległych i bieżących należności lub świadczonej usługi obejmującej odroczenie terminu ich płatności, rozłożenia na raty, umorzenia lub odstąpienia od naliczania odsetek za nieterminową zapłatę, a także zawieszenia postępowania egzekucyjnego należności za energię elektryczną/gazu lub świadczone usługi, informuje money.pl.

Nawet co piąte gospodarstwo może wymagać wsparcia

Przyszła nowela zakaże także wstrzymania dostaw energii elektrycznej odbiorcy wrażliwemu, w okresie od 1 listopada do 31 marca oraz w soboty, w dni uznane ustawowo za wolne od pracy.

Skala potrzeb jest ogromna. Resort klimatu szacuje, że co piąte gospodarstwo domowe w Polsce będzie mogło otrzymać wsparcie. Pomoc obejmie również osoby, które do tej pory była wyłączone z możliwości korzystania ze wsparcia choćby dlatego gdyż metraż ich mieszkania przekraczał limity. Uderzało to przede wszystkim w starsze osoby samotnie zamieszkujące w domach jednorodzinnych.

