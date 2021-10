Gazprom wznowi dostawy gazu do Europy. Prezydent Putin oskarża USA o wzrost cen

Gazprom wznowi przesyłanie gazu do Unii Europejskiej – poinformował dyrektor generalny koncernu Alexei Miller. Priorytetem jest jednak zapełnienie rosyjskich magazynów.

– Gdy tylko zapełnimy magazyny w Rosji, zaczniemy wpompowywać swój gaz do europejskich gazociągów. Nie ma wątpliwości, że zwiększy to stabilność dostaw w czasie nadchodzącego sezonu zimowego – powiedział szef Gazpromu.

Gazprom wznowi dostawy gazu do Europy

Jak podaje agencja TASS, Gazprom przewiduje, że rosyjskie podziemne magazyny gazu osiągną planowane zapełnienie do 1 listopada, a tydzień później zostaną zapełnione w całości. Według słów szefa koncernu to właśnie wtedy mogłoby się zacząć ponowne przesyłanie surowca do krajów Unii Europejskiej. Priorytetowe dostawy trafią do Niemiec i Austrii. Jest to bezpośrednie polecenie, jakie Alexei Miller otrzymał od prezydenta Władimira Putina.

Jak jednak zaznaczył dyrektor Gazpromu, magazyny podziemne w tych dwóch krajach są stosunkowo niewielkie. Rosyjskie potrafią zmagazynować 72 miliardy metrów sześciennych surowca, a te ulokowane w Niemczech i Austrii tylko 190 milionów metrów sześciennych gazu.

Rezerwy gazu w Europie znacznie poniżej średniej

Władimir Putin wyraził swoje zaniepokojenie faktem, że rezerwy strategiczne gazu w wielu europejskich krajach są najniższe od pięciu lat. Jego zdaniem winne takiego stanu rzeczy są między innymi Stany Zjednoczone, które ograniczyły swoje dostawy skroplonego gazu do Europy. Co ciekawe, prezydent Putin twierdzi, że w tym czasie Gazprom dostarczył tyle gazu, aby nadrobić te zaległości.

Od wielu tygodni na rynkach europejskich głośno mówi się jednak o tym, że Rosja celowo gra dostawami gazu, aby przyspieszyć decyzje niemieckich urzędów w sprawie Nord Stream 2.

Czytaj też:

Jak UE pozwala się szantażować Rosji. „Putin przystawił Europie gazowy pistolet do głowy”