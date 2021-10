Sejm przyjął ustawę dotyczącą fotowoltaiki. Jest zmiana kluczowych terminów

Pierwotna wersja ustawy ws. fotowoltaiki została opracowana jakiś czas temu, ale ponieważ Komisja ds. Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych, której przewodzi Marek Suski, zaczęła dodawać zbyt wiele poprawek, wnioskodawczyni Jadwiga Emilewicz wycofała ustawę.

To nie przeszkodziło posłom i posłankom PiS, ponieważ jeszcze tego samego dnia, 28 października, wieczorem, pojawił się tożsamy projekt zmian dotyczących odnawialnych źródeł energii i w ekspresowym tempie przeprowadzono jego dwa czytania.

Zmiany w fotowoltaice coraz bliżej. Sejm przyjął ustawę

Ostatecznie ustawa po niecałych 24 godzinach trafiła pod głosowanie i została przyjęta przy 225 głosach „za”. 212 posłów i posłanek było „przeciw”, jeden się wstrzymał, a 22 nie głosowało. Wśród tych, którzy nie głosowali, była także była minister i wicepremier Emilewicz. Teraz ustawa trafi do Senatu.

Kluczowa zmiana, którą wprowadza ustawa dotyczy tego, że pośrednio dzieli przyszłych i obecnych prosumentów na dwie grupy. Osoby, które do 31 marca 2022 roku będą miały przyłączoną instalację fotowoltaiczną do sieci, bądź do tego dnia wprowadzą energię elektryczną ze swoich PV, będą traktowane jako prosumenci „starsi”.

Fotowoltaika od 2022 roku. Co ma się zmienić?

„Starzy” prosumenci przez 15 lat (liczone od momentu podłączenia do sieci) będą korzystać z dotychczasowego systemu upustów (tj. dla instalacji do 10 kWp to współczynnik 0,8, dla tych powyżej 10 kWp – 0,7 – za każdą jednostkę energii wprowadzoną do sieci mogą pobrać za darmo 0,8 lub 0,7).

„Nowi” prosumenci, a więc ci, którzy zaczną korzystać z fotowoltaiki po 31 marca 2022 roku, będą rozliczali się bez systemu upustów, a na zasadzie net-billingu. Będą jednocześnie sprzedawać nadwyżki energii do sieci, ale też normalnie płacić za prąd odbierany z sieci. Ta zmiana zdaniem ekspertów jest niekorzystna dla osób, które chciały skorzystać z tej technologii i wyhamuje rozwój OZE w Polsce.

Rząd przekonuje z kolei, że system energetyczny niedługo zacznie mieć problemy z utrzymaniem rozwijającego się PV. Ustawa ma wejść w życie z 1 kwietnia 2022 roku.

