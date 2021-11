Spór o Turów. Nowa minister wznawia rozmowy. „Do wynegocjowania zostały dwa punkty”

Nowo mianowana minister klimatu i środowiska Anna Moskwa będzie przewodniczyć kolejnej turze rozmów w sprawie kopalni Turów. Negocjacje ze stroną czeską zostaną wznowione w Pradze 5 listopada. Jak przyznała, do wynegocjowania zostały już wyłącznie dwa sporne punkty umowy.

– Jutro będę rozmawiała na temat ostatecznego kształtu porozumienia. Do wynegocjowania zostały dwa punkty, w tym m.in. okres obowiązywania umowy – powiedziała nowa minister klimatu i środowiska w Programie Pierwszym Polskiego Radia.

Negocjacje w sprawie Turowa. Zdążyć przed nowym rządem

Co ciekawe, minister Anna Moskwa będzie rozmawiała ze swoim czeskim odpowiednikiem, ale jeszcze nie członkiem nowego rządu, a nadal urzędującym ministrem z rządu premiera Babisza. Czy rozmawianie z członkami ustępującego gabinetu ma sens? Zdaniem polskiej minister klimatu i środowiska – tak.

– Biorąc pod uwagę, że zostało tak niewiele do uzgodnienia i że możemy zacząć współpracę z nowym rządem bez tematu Turowa, to chcemy to zrobić – powiedziała Anna Moskwa, podkreślając, że z nowymi czeskimi władzami będzie bardzo wiele tematów do współpracy, a Turów mógłby niepotrzebnie budować atmosferę napięcia. Minister jest przekonana, że rozmowy mogą przynieść pozytywne zakończenie. – Myślę, że możemy dojść do porozumienia. Mamy dużo punktów, do których możemy się odnieść – powiedziała. Odniosła się także do dotychczasowych kar, które Komisja Europejska nałożyła na Polskę za nie wygaszenie prac w kopalni Turów. Ze słów Anny Moskwy wynika, że trudno będzie uzasadnić ich niewypłacenie.

– Jeśli chodzi o kary nałożone dotychczas, to trudno znaleźć ścieżkę formalną, która pozwoliłaby uniknąć tej kary. Przypominam, że ta kara w żaden sposób nie trafia do Czechów – powiedziała.

Fit for 55. Polska chce negocjować

– Nie wiem, skąd się wzięła się tak mocna narracja dotycząca weta dla Fit for 55. My obecnie bardzo szczegółowo analizujemy ten dokument – podkreśliła minister. – Program podlega jeszcze negocjacjom w każdym z 13 dokumentów tego programu – przypomniała także, zaznaczając tym samym, że nie jest to jeszcze finalna wersja nowego pakietu klimatycznego. Który z elementów jest dla Polski najbardziej kontrowersyjny i trudny do zaakceptowania?

– Dyskusyjne dla nas jest i nie widzimy zasadności handlu emisjami transportu i budynków – przyznała minister Anna Moskwa. – Postulujemy dopisanie gazu, jako paliwa przejściowego i uznania go w dokumentach. Podobnie z energią z atomu, która także nie jest uznana – dodała także.

