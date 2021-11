Białoruś zakręci kurki z gazem? Rzeczniczka KE odpowiada Łukaszence

Aleksander Łukaszenko zagroził w czwartek, że w odpowiedzi na unijne sankcje Białoruś może odciąć tranzyt gazu przez swoje terytorium. Może to być reakcją na, jak to określił, „nieakceptowalne sankcje”, które rozważa Unia Europejska.

– Za bardzo nas straszą tym piątym pakietem sankcji. Polska nas straszy, że zamknie granicę. Proszę, zamykajcie – powiedział Łukaszenko. – A jeśli my zamkniemy tranzyt gazu przez Białoruś? Przez Ukrainę nie pójdzie: tam rosyjska granica jest zamknięta. Przez kraje bałtyckie też nie ma tras. Jeśli my zamkniemy dla Polaków, dla Niemców, to co wówczas będzie?

Politykom w Polsce ina Litwie poradził, by „najpierw myśleli, zanim coś powiedzą”.

Gaz jest powinien być używany w geopolitycznych sprzeczkach

Rzeczniczka KE Dana Spinant ustosunkowała się do słów Łukaszenki. Powiedziała, że gaz jest niezbędnym surowcem i nie powinien być używany w geopolitycznych sprzeczkach. – Ludzie również nie powinni być wykorzystywani w geopolitycznych kłótniach – powiedziała.

Zakręcenie kurków z gazem nazwała nowym narzędziem hybrydowego ataku ze strony Białorusi. – Widzimy groźby i nie pozwolimy, aby nas zastraszano – dodała.

Przez teren Białorusi przebiega gazociąg Jamał-Europa, który należy do rosyjskiego Gazpromu. Obecnie białoruski system przesyłu gazu oraz białoruski odcinek gazociągu Jamał-Europa kontrolowany jest przez należącą do Gazpromu spółkę Gazprom Transgaz Biełaruś.

Czytaj też:

Białorusini chcieli siłą przepchnąć do Polski migrantów. „W większości były to kobiety i dzieci”