Dlaczego ceny gazu rosną? Joe Biden chce śledztwa

Jak to możliwe, że ceny ropy naftowej na światowych giełdach spadają, a ceny amerykańskich stacjach benzynowych rosną? Prezydent Joe Biden zwrócił się do Federalnej Komisji Handlu o wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Jego zdaniem zachodzi podejrzenie, że firmy naftowe próbują wykorzystać sytuację, by zwiększyć swoje zyski.

W środę Biden wysłał Biden wysłał w środę list do przewodniczącej Federalnej Komisji Handlu Liny Khan, w którym poprosił ją o natychmiastowe zbadanie tego, co określił mianem „antykonsumenckich zachowań firm naftowych i gazowych”.

Powołał się na dane zaprezentowane przez serwis „AAA Gas Prices”, który jest największą amerykańską organizacją monitorującą ceny gazu i benzyny. Każdego dnia zbiera informacje ze 120 tys. stacji w całym kraju. Z zestawień AAA wynika, że średnia cena za galon gazu na dystrybutorze w USA wynosi 3,41 dol., a więc o 3 proc. więcej niż miesiąc temu. Biden napisał również, że dwie największe amerykańskie firmy naftowe, Exxon i Chevron, zapowiedziały chęć podwojenia swoich dochodów netto w porównaniu z 2019 r. i planują wydać miliardy dolarów na wykup akcji.

– Nie zgadzam się, aby ciężko pracujący Amerykanie płacili więcej za gaz z powodu naruszającego zasady konkurencji lub lub potencjalnie nielegalnego postępowania – napisał Biden, choć w liście nie wskazał wprost przypadków naruszania praw konkurencji i konsumentów.

Prezydent może podjąć inne działania, by chronić niskie ceny

Frank Macchiarola, wiceprezes Amerykańskiego Instytutu Paliwowego, postanowił ubiec działania Federalnej Komisji Handlu i odpowiedział na wątpliwości Bidena. W opublikowanym w mediach społecznościowych oświadczeniu napisał, że ceny rosną, gdyż popyt przewyższa podaż. Dał też do zrozumienia, że zamiast angażować urzędników w prowadzenie śledztwa na rynku, który jest regulowany i ściśle monitorowany, władze powinny skupić się na rozwijaniu naturalnego gazu i energii produkowanej w USA.

