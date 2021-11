Ceny gazu zimą 2021/2022. PGNiG o blisko 90 euro/MWh, potem mogą spaść

Według założeń Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa (PGNiG) ceny gazu ziemnego na rynku hurtowym mogą wzrosnąć zimą w wypadku niskich temperatur i utrzymania się niskiej podaży ze strony Gazpromu. Natomiast jak przewiduje wiceprezes PGNiG Przemysław Wacławski, po okresie zimowym, w 2022 roku, cena gazu może spaść.

– Obecnie kontrakty pokazują cenę gazu na okres zimowy na poziomie 90 euro/MWh. Spadek prognozowany jest od II kw. przyszłego roku – ocenił Wacławski.

Jakie ceny gazu zimą 2021/2022? Szacunki PGNiG

Wiceprezes Wacławski wyjaśniał, że duży wpływ na tę sytuację na brak zrównoważenia popytu i podaży – ograniczenie podaży paliwa przez Gazprom, a równocześnie wysokie ceny na rynkach azjatyckich, co powoduje, że gaz ze spotów LNG nie trafia do Europy. Na sytuację wpływa też sczerpanie magazynów w Europie Zachodniej.

– Jeśli zima będzie zimna, a podaż z kierunku wschodniego się nie zwiększy, to nie możemy wykluczyć wzrostów cen gazu. Natomiast co do zasady, po okresie zimowym oczekujemy spadków do poziomu, powiedzmy, 40 euro/MWh. Będzie to i tak istotnie wyżej niż w latach poprzednich – powiedział Wacławski.

Te zapowiedzi padły tuż po tym, jak rząd ogłosił tarczę antyinflacyjną, która ma być odpowiedzią na rosnące ceny energii.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą. Skonsolidowane przychody wyniosły 39,2 mld zł w 2020 r.

Czytaj też:

Rząd chce obniżyć rachunki za gaz i prąd. Jakie będą oszczędności na cenach energii?