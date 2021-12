Ofensywa Kowalskiego ws. EU ETS i cen emisji, premier obiecuje coś innego. „Drożyzna ma twarz Tuska”

Były wiceminister aktywów państwowych, poseł Solidarnej Polski Janusz Kowalski już jakiś czas temu zaangażował się w sprawy związane z energetyką. Polityk otwarcie określa się jako zwolennika wykorzystywania węgla w krajowej energetyce, często krytykuje unijny system handlu uprawnień do emisji CO2. W ostatnich dniach ceny za tonę CO2 biją natomiast rekordy (sięgnęły blisko 90 euro), w grudniu przekroczyły 80 euro/tona. Teraz jesteśmy świadkami kolejnej batalii Kowalskiego, właśnie o ten system, a poseł zebrał już zwolenników.

Kowalski i posłowie PiS chcą zawieszenia EU ETS. Jest uchwała

Koszty emisji, zwłaszcza w bazującej na węglu polskiej energetyce, mają spory wpływ na ceny prądu na krajowej giełdzie, które w samym listopadzie (to średnia miesięczna) przekroczyły ponad 550 zł/MWh. Z inicjatywy Kowalskiego Sejm ma podjąć – zapewne jeszcze w czwartek 9 grudnia – uchwałę, w której wezwie polski rząd do zajęcia stanowisko w sprawie systemu handlu emisjami (EU ETS). Poseł chce, by Polska wezwała kraje UE do zawieszenia EU ETS i do działań na rzecz zreformowania systemu.

Uchwała dostała już pozytywną opinię sejmowej komisji, w jej treści pada: