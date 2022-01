Tauron rozsyła informacje o wyższych rachunkach i szuka winnego podwyżek

Stacje benzynowe mają obowiązek informować, za pomocą specjalnych tabliczek przy kasach, że niższe ceny paliw są zasługą rządu. To wymóg wynikający wprost z przepisów. Z kolei państwowa spółka energetyczna Tauron, drugi największy dostawca prądu, nie chce dopuścić do tego, by jego klienci myśleli, że wyższe ceny prądu były wynikiem zaniedbań rządu. W korespondenci wyjaśnia im więc, że cena prądu zależy przede wszystkim od kosztów jego wytworzenia. „Głównym jego składnikiem są koszty, jakie ponosimy w związku z polityką klimatyczną Unii Europejskiej. Rosnące koszty uprawnień do emisji CO2 stanowią obecnie aż 59 proc. kosztów energii elektrycznej. Jest to jeden z najważniejszych powodów wzrostu cen energii w całej Europie”.

Do budżetu trafiło ponad 17 mld zł z tytułu sprzedaży praw do emisji CO 2

Europoseł Radosław Sikorski skomentował tę narrację Tauronu i przypomniał, że Polska zarabia na sprzedaży praw do emisji CO 2 . O jakich rocznych zyskach mowa? Z danych Ministerstwa Finansów wynika, że do końca września do budżetu trafiło z tego tytułu 17,3 mld zł. To znacznie więcej niż przez cały 2020 rok. Kiedy wpływy zamknęły się w kwocie około 12 mld zł. Pieniądze te powinny zostać przeznaczone na transformację energetyczną

– Proszę pamiętać, że pieniądze z zielonych certyfikatów nie idą do BXL (Brukseli), lecz do polskiego budżetu. A winny jest rząd, który je przejadł, zamiast wydać na modernizację energetyki – napisał Sikorski na Twitterze.

twitter

Z kolei Urząd Regulacji Energetyki informuje z kolei, że głównym powodem podwyżek są rosnące ceny energii elektrycznej na rynku hurtowym. Koszty uprawnień do emisji CO2 to czynnik znajdujący się na drugim miejscu.

Czytaj też:

Ochrona klimatu kosztem wyższych podatków za prąd. Polacy zaskakująco zgodni