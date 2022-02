W Polsce staną modułowe reaktory atomowe. „Pomnik przyjaźni między Polską a USA”

Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin zapowiadał 13 lutego „dobre wiadomości dla Polski”. Zdradził też, że jest w drodze do Waszyngtonu. Szybko rozszyfrowano, że chodzi o planowane podpisanie umowy między KGHM Polska Miedź a amerykańską firmą NuScale na dostarczenie technologii SMR dla miedziowego giganta.

KGHM podpisał umowę z NuScale. W Polsce staną reaktory SMR

Po stronie polskiej umowę podpisał prezes KGHM Polska Miedź Marcin Chludziński. Amerykańskie NuScale reprezentował prezes John Hopkins.

– To wydarzenie ważne nie tylko w wymiarze gospodarczym, ale jest to także wydarzenie dla Polski, dla naszej przyszłości. Polska podjęła się wyzwania transformacji energetycznej. To zadanie niezwykle trudne, gdyż nadal 70 proc. naszej energii pochodzi z węgla. To bardzo ważne, ale bardzo wymagające zadanie, aby przeprowadzić transformacje z zachowaniem naszego bezpieczeństwa energetycznego – powiedział wicepremier Jacek Sasin. – Mam nadzieję, że tak wspaniałe inwestycje będą pomnikiem przyjaźni między Polską a Stanami Zjednoczonymi – dodał.

– Dzięki współpracy z KGHM robimy kolejny krok do ograniczenia emisji CO2 – powiedział prezes NuScale.

– KGHM jest drugim z największych konsumentów energii w Polsce. Dlatego ten projekt jest dla nas strategiczny. Energia elektryczna w kontekście naszego procesu technologicznego jest drugim w naszym procesie technologicznym. Pierwszym jest koszt pracy – powiedział prezes KGHM Marcin Chludziński. – Wiemy o tym, że technologia SMR zastępuje nie tylko konwencjonalne źródła energii, ale jest także użyteczne w produkcji ciepła i wodoru. To różne możliwości, których będziemy mogli wykorzystywać – dodał. – Jestem przekonany, że dokonujemy kroku milowego w rozwoju polskiej energetyki – zapewnił prezes KGHM.

Warto zaznaczyć, że wbrew rozpowszechnianym informacjom, nie chodzi o umowę na pierwszą polską elektrownię atomową. W tym projekcie faktycznie Polska również negocjuje ze stroną amerykańską, ale chodzi o reaktory AP1000 produkowane przez Westinghouse. Są to jednak dwie zupełnie inne umowy o jakże różnej skali. Elektrownia, która powstanie w nadmorskiej gminie Choczewo, to docelowa sześć reaktorów, które wygenerują do 9 GW energii.

Wicepremier Jacek Sasin przebywająć w Waszyngtonie spotkał się również z przedstawicielami Instytutu Energetyki Jądrowej. Jak poinformowało Ministerstwo Aktywów Państowych, tematem rozmowy była współpraca między Polską a USA.

SMR, czyli mały atom dla KGHM

SMR (Small Modular Reactor) to powstająca technologia małych modułowych reaktorów jądrowych, które mają stanowić przyszłość dla tak dużych i energochłonnych spółek jak m.in KGHM, Orlen, czy Synthos. Właśnie te spółki poinformowały już o swoich planach inwestycji w tego typu rozwiązania. Podpisana dziś umowa ma być początkiem budowy największej na świecie elektrowni opartej o technologię SMR. Amerykanie z NuScale mają dostarczyć cztery modułowe reaktory o mocy 77 MW każdy. Pierwszy z reaktorów ma zacząć działać do końca 2029 roku.

„Oba koncerny podejmą kroki, by uruchomić pierwszą elektrownię NuScale Voygr w Polsce już w 2029 r., co pozwoli Polsce uniknąć nawet 8 mln ton emisji CO 2 rocznie” – czytamy w oficjalnym komunikacie NuScale. Energia generowana w reaktorach ma na początku służyć wyłącznie zasilaniu obiektów KGHM, ale nie jest wykluczone, że w przyszłości nadwyżki energii będą trafiać do sieci. NuScale jest jedyną firmą, która otrzymała zgodę amerykańskich urzędów regulacyjnych na produkcję reaktorów w technologii SMR.

– Zmiany klimatyczne wymagają od nas zdecydowanych działań. Już dziś odczuwamy wynikające z tego koszty, także te finansowe, związane m.in. ze wzrostem cen energii. Budowa małych reaktorów nuklearnych do 2030 roku to konkretna deklaracja i element naszej transformacji energetycznej. Jesteśmy krajowymi pionierami, bo przewidujemy, że pierwsza z naszych elektrowni nuklearnych zacznie pracować już w 2029 roku – komentował Marcin Chludziński, Prezes Zarządu KGHM Polska Miedź S.A., podczas ogłoszenia zaangażowania spółki w SMR.

Czytaj też:

Podatek od wydobycia. Podatnicy „podarują” KGHM ponad 700 mln zł?