Rosyjski gaz płynie do Niemiec bez przeszkód. Morawiecki apeluje w sprawie Nord Stream 1

Na czwartkowym nadzwyczajnym szczycie szefów państw i rzędów UE premier Mateusz Morawiecki podniósł kwestię objęcia sankcjami gazociągu Nord Stream 1, którym gaz płynie z Rosji do Niemiec. –Apelowałem, aby go uwzględnić w kolejnych pakietach, skoro dzisiaj jeszcze nie ma do tego woli —powiedział Morawiecki cytowany przez PAP.

Nie chciał zdradzać konkretnych ustaleń, które zostały poczynione na spotkaniu. – Uzgodniliśmy, że ta dyskusja jest dyskusją między liderami i nie ujawniamy różnych punktów widzenia występujących pomiędzy poszczególnymi krajami – wyjaśnił premier.

Polityk przyznał, że przyjęty pakiet unijnych sankcji na Rosję będzie kosztowny także dla państw UE. Jego zdaniem nie okażą się jednak rujnujące, gdyż „nasze gospodarki są gospodarkami dużo bardziej zdywersyfikowanymi”.

– Nie są gospodarkami opartymi tylko o surowce.Nasze europejskie gospodarki są gospodarkami zdrowszymi i one zniosą to w sposób mniej bolesny w dłuższej perspektywie niż gospodarka rosyjska — przekonywał premier.

Zdradził, że zwolennikami najdalej idących sankcji były państwa, które „najdotkliwiej odczuwają zagrożenie architektury bezpieczeństwa naruszone poprzez atak Rosji na Ukrainę”.

Sankcje na Rosję. Brak zgody na certyfikację Nord Stream 2, amerykańskie sankcje

We wtorekkanclerz Niemiec Olaf Scholz nakazał zablokować proces certyfikacji operatora Nord Stream 2. Z kolei Amerykanie objęli sankcjami spółkę Nord Stream 2 AG, właściciela gazociągu. Sankcje przewidują zakaz wszelkich transakcji z nią od 2 marca. Aneks dodekretu 14039 „o blokowaniu nieruchomości w odniesieniu do niektórych rosyjskich rurociągów eksportowych” z sierpnia 2021 r. zakazuje wszelkich transakcji ze spółką Nord Stream 2 AG albo jakimkolwiek posiadanym przez nią bezpośrednio lub pośrednio podmiotem, podobnie jak z podmiotami, w którym miałaby ponad połowę udziałów. Wyjątkiem są operacje, stanowiące zamknięcie transakcji z Nord Stream 2 i są one dozwolone do 2 marca 2022 r.

Czytaj też:

Rosja zaatakowała Kijów. Szef MSZ Ukrainy: Ostatni raz stolica doświadczyła czegoś takiego w 1941 roku