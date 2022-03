Elektrownia zaporoska to największa siłownia atomowa w Europie. Powstała w 1977 roku

W nocy z czwartku na piątek Rosjanie rozpoczęli szturm na elektrownię atomową na Zaporożu. Jak podaje agencja UNIAN, powołując się na pracowników elektrowni, w operacji uczestniczą kadyrowcy – podlegli czeczeńskiemu satrapie bojownicy, którzy walczą ramię w ramię z Rosją. Obiekt został ostrzelany z czołgów, wybuchł pożar. Agresor uniemożliwiał prowadzenie akcji gaśniczej.

Pełniący obowiązki dyrektora generalnego Zaporoskiej Elektrowni Jądrowej Igor Muraszow stwierdził, że „bezpieczeństwo jądrowe zostało naruszone”. Na alarm bije prezydent Wołodymyr Zełenski. W wiadomości wideo na Telegramie przywódca Ukrainy przestrzega przed katastrofą jądrową.

– Europa musi się teraz obudzić. Największa europejska elektrownia jądrowa płonie. W tej chwili rosyjskie czołgi ostrzeliwują bloki atomowe. To czołgi, które są wyposażone w kamery termowizyjne. Wiedzą więc, gdzie strzelają. Przygotowywali się do tego – mówił Zełenski. Przypomniał też o Czarnobylu i przestrzegł, że skutki mogą być tym razem o wiele poważniejsze. – Tam jest sześć bloków energetycznych. W Czarnobylu wybuchł jeden – mówił.

Zaporoska Elektrownia Jądrowa, największa elektrownia w ZSRR

Elektrownia znajduje się w obwodzie zaporoskim, nad Zbiornikiem Kachowskim na Dnieprze. Decyzja o zlokalizowaniu w tej pustynno-stepowej okolicy największej elektrowni jądrowej w ZSRR zapadła w 1969 roku. Kilkanaście lat wcześniej zbudowano od podstaw miasto Enerhodar, które stanowi zaplecze dla elektrowni i miejsce zamieszkania jej pracowników. W środę 2 marca Rosjanie podeszli pod jego rogatki, a świat obiegły nagrania mieszkańców i pracowników elektrowni, którzy zbudowali zapory i blokowali wjazd najeźdźcom.

Początkowo zaplanowano, że elektrownia składać się będzie z czterech bloków, a prace budowlane podzielono na dwa etapy. W 1977 r. ukończono oba zaplanowane etapy energetycznego giganta: pierwszy obejmował 4 bloki opalane węglem kamiennym po

300 MW, w drugim dobudowano trzy potężne jednostki na gaz ziemny i mazut po 800 MW. Łączna moc Zaporoskiej GRES osiągnęła więc 3600 MW. Już wtedy przewidywano, że to wciąż za mało dla pokrycia potrzeb rozpędzonego przemysłu ciężkiego Ukrainy, więc w szybkim tempie przystąpiono do rozbudowy kolosa.

Połowa ukraińskiej energii z atomu

Piąty blok uruchomiono pod koniec istnienia Związku Radzieckiego (w 1989 r.). Szósty mógł zostać oddany do użytku w 1990 roku, ale w związku z wprowadzonym właśnie moratorium na rozwój energetyki atomowej na Ukrainie, jego eksploatacja rozpoczęła się w 1995 roku. Po włączeniu ostatniego bloku Zaporoska AES stała się największą elektrownią atomową Europy i trzecią co do wielkości na świecie (dziś jest dziesiątą elektrownią świata).

W sumie na Ukrainie działają cztery elektrownie atomowe. Trzy pozostałe to elektrownie Chmielnicka, Rówieńska i Jużnoukraińska. W sumie działa w nich15 bloków wytwarzających prawie połowę energii elektrycznej w kraju.

