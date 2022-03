Zaskakująca awaria rurociągu. Siła wyższa czy kolejny rosyjski szantaż?

Zbieg okoliczności czy przemyślane odegranie się przez Rosję na zachodnich odbiorcach ropy naftowej? Rosyjska agencja informacyjna TASS podała komunikat Kaspijskiego Konsorcjum Rurociągowego, z którego wynika, że burza uszkodziła obiekty, które są wykorzystywane do przesyłu ropy przez Kazachstan. Naprawa może potrwać nawet dwa miesiące, a w rezultacie utrudnień przepływ ropy do Europy może spaść nawet o milion baryłek dziennie.

Być może naprawa mogłaby przebiec sprawniej, ale odpowiednie służby nie omieszkały zaznaczyć w komunikacie, że ze względu na „obecne warunki rynkowe" praca będzie utrudniona w związku z brakami w zaopatrzeniu w części zamienne. „Warunki rynkowe” to nic innego jak zachodnie sankcje, choć warto nadmienić, że ropa płynąca tym rurociągiem traktowana jest na specjalnych warunkach. Stany Zjednoczone zakazały importu rosyjskiej ropy z wyłączeniem surowca płynącego tym właśnie rurociągiem, pod warunkiem poświadczenia, że pochodzi ona z Kazachstanu.

Rosja może przykręcać kurki wedle swojego widzimisię, bez kontroli

Informacja o szkodach wywołanych przez burzę jest nie do zweryfikowania, więc trudno powiedzieć, na ile jest to prawda, a na ile – celowa zagrywka, która ma pokazać Zachodowi, że Rosja nie jest bezbronna w obliczu nakładanych przezeń sankcji. Komunikat o awarii pojawił się na dzień przed rozpoczęciem europejskiej wizyty Joe Bidena, co rodzi podejrzenia o rodzaj szantażu. Europejsko-amerykańskie rozmowy będą dotyczyły dalszych sankcji w obszarze bolesnego dla Rosji sektora naftowego.

Ogłoszenie awarii spowodowało wzrost cen ropy o ponad 2 proc. do 117 dol. za baryłkę, ale szybko spadły do 115 dolarów. Wśród odbiorców ropy, która przepływa uszkodzonym rurociągiem, są amerykańskie firmy Chevron i ExxonMobil. Całkowita przepustowość rurociągu wynosi około 1,4 mln baryłek dziennie ropy — około 2,5 proc. światowego morskiego handlu ropą — i odpowiada za około dwie trzecie eksportu ropy Kazachstanu.

Drugi największy eksporter ropy na świecie

Rosja jest drugim największym eksporterem ropy na świecie i odpowiada za 10,6 produkcji. Chociaż głosy nawołujące do nałożenia całkowitego embargo na rosyjskie surowce energetyczne są coraz głośniejsze, to wprowadzenie ich w życie będzie niezwykle trudne dla europejskich krajów. W poniższym tekście piszemy o tym, które europejskie kraje w największym stopniu są uzależnione od importu rosyjskiego surowca. Wśród nich jest Polska.

