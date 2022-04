PGNiG OD zasilone kwotą prawie 2 mld zł. Będą kolejne transze wsparcia

PGNiG Obrót Detaliczny poinformował w komunikacie, że od 7 marca do 4 kwietnia otrzymał łącznie 2,193 mld zł z tytułu rekompensaty z Funduszu Wypłaty Różnicy Ceny. Pierwsza transza, która wypłacona została 7 marca, wyniosła 1,255 mld zł.

Możliwość otrzymywania rekompensaty przewiduje ustawa z 26 stycznia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców paliw gazowych w związku z sytuacją na rynku gazu.

W sumie konto spółki zostanie zasilone kwotą ok. 10 mld zł. Fundusz Wypłaty Różnicy Cen, który wypłaca rekompensaty, jest zasilany środkami uzyskanymi ze sprzedaży w drodze aukcji uprawnień do emisji CO2 oraz środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – w tym roku trafi do niego 40 proc. środków pozyskanych z tych źródeł.

