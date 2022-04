Gdzie podziały się rosyjskie tankowce? Zniknęło ich już ponad 400

Według Polskiego Instytutu Ekonomicznego 431 z 710 rosyjskich tankowców w dniu 5 kwietnia 2022 miała przez co najmniej 24 godziny wyłączony system AIS. System automatycznej identyfikacji AIS służy do określania położenia statków w celu unikania kolizji na morzu. Jednostki o wyporności powyżej 500 ton są zobowiązane do posiadania systemu AIS i uruchamiania go podczas rejsu.

Rosyjskie tankowce znikają z radarów

Pomimo przepisów rosyjskie tankowce znikają z map morskich. Według Instytutu 30 statków nie wysyłało sygnału AIS od 24 godzin w dniu 5 kwietnia, 103 statki milczały od tygodnia, a 140 od miesiąca. Instytut zaznacza, że pływanie z wyłączonym systemem AIS może oznaczać nielegalną działalność jak kłusownictwo, piractwo, czy transport towarów z ominięciem sankcji.

Czytaj też:

Kolejne uwolnienie rezerw strategicznych. Ropa naftowa tanieje

Polski Instytut Ekonomiczny sugeruje, że ukrywanie statków przed systemem AIS może być wstępem do ich przerejestrowania i przekazania innym spółkom, aby w ten sposób można było unikać sankcji międzynarodowych i ukrywać tożsamość dostawców ropy naftowej.

Od początku rosyjskiej wojny w Ukrainie cena ropy naftowej z Rosji spadła o ponad 13 proc. z 95 do 81 dolarów za baryłkę. Znajduje ona coraz mniej nabywców, a za chwilę może być ich jeszcze mniej, bo Parlament Europejski opowiedział się za pełnym embargiem na rosyjskie surowce energetyczne.

Czytaj też:

Sankcje na Rosję. PE za dotkliwym embargo