Niemcy przeznaczą 3 mld euro na pływający terminal LNG

Minister finansów Niemiec Christian Lindner poinformował na Twitterze, że uzależnienie się Niemiec od gazu ziemnego importowanego z Rosji musi jak najszybciej zostać zminimalizowane.

W ramach pozyskania pływających terminali przeładunkowych gazu LNG Niemcy zabezpieczyły 2,94 mld euro na pozyskanie terminali. Terminale mają być znacznym elementem w ograniczaniu rosyjskiego gazu w Niemczech.

Niemcy odetną się od rosyjskiego gazu, węgla i ropy

Niemcy są jednym z najbardziej uzależnionych krajów UE od Rosji. Stanowi on nawet 55 proc. niemieckiego zapotrzebowania. Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę kanclerz Olaf Scholz zapowiedział, że Niemcy odejdą od rosyjskiego gazu i pozostałych surowców energetycznych całkowicie. Według Scholza Niemcy zakończą import rosyjskiego węgla do lata 2022, a rosyjskiej ropy naftowej do końca 2022.

Odcięcie Niemiec od rosyjskiego gazu jest jednak trudniejsze. Olof Scholz powiedział, że jego kraj zrobi to tak szybko jak będzie to możliwe, ale nie podał nawet przybliżonej daty. Podczas wizyty w Londynie nie podzielił oceny Borisa Johnsona, że mogłoby to nastąpić w połowie 2024 roku.

Kilka dni przed rosyjską inwazją na Ukrainę Niemcy wstrzymały certyfikację gazociągu Nord Stream 2, wstrzymując tym samym jego uruchomienie, co spotkało się z pozytywnym odbiorem przez prezydenta Ukrainy Wołodymira Zełenskiego. Według kanclerza Olafa Scholza Niemcy całkowicie uniezależnią się od rosyjskich surowców, co będzie oznaczało, że gazociąg, którego budowa trwała około 13 lat i kosztowała ponad 10 mld dolarów, pozostanie nigdy nieuruchomiony.

