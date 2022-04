Daniel Obajtek prezesem kolejnej spółki

Daniel Obajtek został wybrany na prezesa zarządu grupy Energa. Decyzją Rady Nadzorczej będzie pełnił tę funkcję tymczasowo.

„Rada Nadzorcza Spółki w dniu 21 kwietnia 2022 roku postanowiła delegować Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Daniela Obajtka do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu Spółki VI bieżącej kadencji oraz VII kadencji (która rozpocznie się od dnia następnego po dniu odbycia Walnego Zgromadzenia Energa SA zatwierdzającego sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2021) na okres od dnia 21 kwietnia 2022 roku do dnia 21 lipca 2022 roku” – czytamy w komunikacie Energi. Daniel Obajtek będzie prawdopodobnie prezesem tylko do 21 lipca, gdy Rada Nadzorcza wybierze osobę, która docelowo pokieruje Energą.

Daniel Obajtek nie będzie pobierał wynagrodzenia

Jednocześnie spółka poinformowała, że pełnienie funkcji prezesa nie będzie się wiązało z pobieraniem wynagrodzenia. Daniel Obajtek nadal będzie pobierał pensję za funkcję prezesa PKN Orlen, a tymczasowe stanowisko w dodatkowej spółce będzie bezpłatne. „Pan Daniel Obajtek będzie wykonywał czynności prezesa Zarządu spółki bez pobierania wynagrodzenia” – napisano w oświadczeniu spółki należącej do PKN Orlen.

Grupa Energa jest trzecim największym operatorem systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii i trzecim największym sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych. Całkowita zainstalowana moc wytwórcza w elektrowniach grupy wynosi ok. 1,34 GW. Od końca kwietnia 2020 r. spółka należy do grupy kapitałowej PKN Orlen.

Czytaj też:

Daniel Obajtek w radzie nadzorczej spółki Energa