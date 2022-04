Naimski: Nie będziemy już kupować gazu z Rosji. To koniec. Byliśmy przygotowani na taką okoliczność

O 8:00 Gazprom wstrzymał przesył gazu ziemnego gazociągiem jamalskim. Koncern poinformował, że na podstawie dekretu Władimira Putina, zaprzestanie dostawy do wszystkich krajów, które odmówiły płatności w rublach. Taką decyzję podjęły Polska, Bułgaria i Litwa.

Polska jest przygotowana na brak rosyjskiego gazu

Sytuację komentował na antenie radia RMF FM Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. – Jesteśmy przygotowani na taką okoliczność, jaka właśnie się zdarzyła. Mamy możliwości sprowadzenia do Polski tyle gazu, aby dla wszystkich starczyło. Jeśli nie zmienią się warunki zewnętrzne, to obiecuję, że gaz będzie – uspokajał. – Jeśli nie nastąpi jakiś kataklizm, to dostawy gazu dla Polski są zapewnione – dodał, zaznaczając, że nie wszystko da się przewidzieć.

Polska będzie kupowała gaz z innych kierunków. Rząd nie zamierza też już nigdy kupować gazu z Rosji. – Nie będziemy już kupować gazu z Rosji. To koniec – zapewnił Piotr Naimski. Pewność ministra podparta jest inwestycjami, które pozwalają Polsce zabezpieczyć dostawy surowca od innych partnerów. Już niebawem uruchomiony zostanie także gazociąg po dnie Bałtyku, łączący nas z Norwegią. – Baltic Pipe będzie gotowy 1 października. Był pomysł, żeby to był 17 września, ale wtedy otwieramy przekop Mierzei Wiślanej. Wystarczy tych symboli – powiedział Piotr Naimski. Dodał także, że na podwyższonych obrotach pracuje gazoport w Świnoujściu. – W tym roku przypłynie ponad 50 gazowców do Świnoujścia. To bardzo dużo, ponad jeden gazowiec tygodniowo – powiedział.

Polska zbuduje kolejny gazoport

Gazoport w Świnoujściu już niedługo nie będzie jedynym tego typu obiektem w Polsce. Rząd przygotowuje się do budowy pływającego portu w Gdańsku, który także będzie służył do przyjmowania gazowców. – Mamy w planie budowę drugiego gazoportu. W Gdańsku powstanie pływający gazoport, który będzie mógł przyjąć tyle gazu, co Świnoujście. Przygotowujemy tę inwestycję. Potrwa to jeszcze około 4 lat. Chcemy, aby był gotowy w 2025 roku – powiedział Piotr Naimski. – Będziemy mogli wtedy sprowadzić do Polski tyle gazu, ile nam będzie potrzebne w 2030 roku, a jeszcze zostanie go tyle, że będziemy mogli przesłać go sąsiadom – dodał.

Czytaj też:

