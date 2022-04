Moskwa chce, aby Komisja Europejska pociągnęła do odpowiedzialności Niemcy i Węgry

Anna Moskwa wystąpiła w programie Gość Wydarzeń, gdzie zarzuciła Niemcom, Węgrom oraz Austrii blokowanie nałożenia sankcji przez Unię Europejską na rosyjski gaz.

Minister klimatu i środowiska stwierdziła, że zanim zaczęła się rosyjska wojna przeciwko Ukrainie inna już trwała w Europie. Chodzi o wojnę gazową, która według Anny Moskwy zaczęła się jeszcze w 2021 roku. Wtedy Rosja zaczęła ograniczać dostawy gazu do Europy, co spowodowało znaczne skoki cen surowca.

Ile będzie kosztował gaz z Norwegii?

Na pytanie prowadzącego, czym Polska zastąpi rosyjski gaz minister, odpowiedziała, że Polska od dłuższego czasu szykowała się na taki scenariusz. Z końcem 2022 roku Polska i tak chciała zrezygnować z kontraktu jamalskiego, w ramach którego otrzymywała gaz z Rosji. Głównym źródłem, które go zastąpi ma być gazociąg Baltic Pipe, który dostarczy do Polski gaz z Norwegii.

Minister klimatu i środowiska nie odpowiedziała, czy norweski gaz będzie droższy od rosyjskiego. Zasłoniła się tajemnicą handlową, ale zaznaczyła, że przekonanie, że rosyjski gaz jest tani to mit. Baltic Pipe ma zacząć działać we wrześniu, a jego docelowa przepustowość ma osiągnąć 10 mld metrów sześciennych rocznie, czyli tyle, ile Polska kupowała od Rosji.

Anna Moskwa zaznaczyła, że chociaż rosyjski gaz nie jest tłoczony do Polski, to nie zniknie on całkowicie. Polska będzie m.in. kupowała gaz z Niemiec, które importują go z Rosji.

Minister wymieniła Niemcy jako jeden z krajów, które w Europie są hamulcowymi projektów, które miałyby nałożyć embargo na rosyjski gaz. Pozostałymi mają być według Anny Moskwy Węgry i Austria. Powiedziała, że Polska liczy, że kraje te zostaną pociągnięte do odpowiedzialności przez Komisję Europejską.