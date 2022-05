Część rosyjskiego gazu nie płynie na zachód. Rosjanie sami zaszkodzili swojej gospodarce

Ukraina straciła kontrolę nad stacją Sohranowka, jednym z elementów gazociągu, którym płynie gaz z Rosji do zachodniej Europy – poinformowała wczoraj spółka zarządzająca ukraińskim systemem gazowym spółka GTS. W praktyce oznacza to, że utracono możliwość transportu części rosyjskiego surowca przeznaczonego dla odbiorców z Unii Europejskiej.

Transport rosyjskiego gazu częściowo wstrzymany

Jak podaje GTS, ze względu na uszkodzenia w gazociągu, na zachód może nie trafić nawet 32,6 mln metrów sześciennych gazu dziennie. „W ciągu ostatniego tygodnia w wyniku działań wojennych uszkodzone zostały 2 główne gazociągi we wschodniej Ukrainie. Ze względu na niebezpieczeństwo wycieku gazu i niemożność uzyskania dostępu do napraw uszkodzonych odcinków, Operator GTS Ukrainy został zmuszony do zatrzymania eksploatacja szeregu stacji dystrybucji gazu (GDS) w obwodach donieckim, ługańskim i charkowskim” – czytamy w oświadczeniu ukraińskiego operatora sieci gazowej GTS.

Od 7:00 11 maja przez ukraiński gazociąg przestała płynąć część surowca wysyłanego na Zachód przez Gazprom. Jak podała spółka obsługująca system, uszkodzenia powstały podczas rosyjskiej agresji na okupowane obecnie obszary wschodniej Ukrainy. W komunikacie dodano też, że okupanci ingerują w siec przesyłową, co może stanowić poważne zagrożenie dla całego ukraińskiego systemu.

Podano także, że spółka będzie rozmawiała z Gazpromem o przekierowaniu transportu na inne gazociągi, które przebiegają przez terytorium Ukrainy. Porozumienie jest również ważne dla Kremla, który w razie niewypełnienia kontraktów, może stracić kolejne miliony rubli.

