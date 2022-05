Gazociąg jamalski zupełnie wyschnie. Gazprom zapowiedział kluczowy ruch

Rosja nałożyła 11 maja sankcje odwetowe na część europejskich spółek. Na liście znalazły się m.in. Gazprom Germania i polski EuRoPol GAZ, właściciel polskiego odcinka gazociągu jamalskiego. Jak informuje ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, oznacza to, że transport gazu do Europy Zachodniej przez Polskę zostanie całkowicie wstrzymany.

"Przepływy gazociągiem Jamał – Europa ze wschodu na zachód ustaną na dobre. Gazprom właśnie ogłosił, że ze względu na wczorajsze sankcje przeciwko EuRoPol GAZ nie będzie wykorzystywał biegnącego przez Polskę gazociągu to tranzytu gazu do Europy – napisał na Twitterze Szymon Kardaś, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich.

Kluczowa rosyjska inwestycja w Polsce

EuRoPol GAZ to spółka o szczególnym znaczeniu dla Rosji. Nadzór nad gazociągiem jamalskim na całym jego polskim odcinku, miało bowiem ogromne znaczenie dla przychodów Gazpromu. Stąd rosyjski koncern posiadał pakiet aż 48,82 proc. udziałów w spółce. Właścicielem większościowym, z udziałami sięgającymi 51,18 proc. było Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo.

Gazociąg jamalski dostarczał rosyjski gaz ziemny nie tylko do Polski, ale także do Niemiec, skąd trafiał na europejski rynek. Pod koniec kwietnia, ze względu na to, że Polska nie zgodziła się na żądania Kremla, aby płacić za surowiec w rublach, transport do naszego kraju został wstrzymany, ale nadal trwał w kierunku Niemiec. Teraz zmieni się również to. Jak wynika z informacji przekazanych przez OSW, transport do Niemiec na tym kierunku również ostanie wstrzymany. Należy jednak pamiętać, że surowiec do naszych zachodnich sąsiadów płynie jeszcze m.in. przez gazociąg Nord Stream.

