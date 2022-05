Rosja odetnie prąd Finlandii. Twierdzi, że nie ma to związku z NATO

Decyzja rzekomo nie jest związana z dążeniem Finlandii do dołączenia do NATO, a z problemami z płatnością. Firma liczy, że problemy uda się szybko rozwiązać, a dostawy zostaną przywrócone. Fiński operator energii elektrycznej RAO Nordic Oy, poinformował, że krajowi nie grożą braki w dostawach energii.

Wstrzymanie dostaw ma mieć miejsce w sobotę 14 maja. RAO Nordic Oy, spółka zależna Inter RAO, poinformowała, że groźba wstrzymania dostaw jest następstwem braku płatności, które są spowodowane problemami z płynnością finansową.

Finlandii nie grozi brak energii

Fingrid, czyli fiński operator sieci energetycznej zapewnił, że w kraju nie dojdzie do przerw w dostępie do energii elektrycznej. Braki dostaw z Rosji mają zostać zastąpione dostawami ze Szwecji i zwiększeniem produkcji energii w Finlandii. W ostatnim czasie import prądu z Rosji pokrywał 10 proc. zapotrzebowania Finlandii na energię elektryczną.

Finlandia ograniczyła import prądu z Rosji o jedną trzecią od końca kwietnia. Miało to związek ze „zmianą sytuacji międzynarodowej”. Na początku 2022 roku Fingrid zaproponował plan stworzenia wewnętrznego rynku energii elektrycznej. Jeden z przedstawionych scenariuszy proponował całkowite odcięcie się od źródeł energii z Rosji.

Po rosyjskiej inwazji na Ukrainę Finlandia rozpoczęła wewnętrzną debatę o możliwości dołączenia do NATO, co miałoby zwiększyć bezpieczeństwo kraju. Rosyjscy dziennikarze komentowali, że rozmieszczenie wojsk u sprzętu wojskowego NATO w Finlandii sprawiłoby, że kraj ten stałby się potencjalnym celem dla rosyjskiego wojska. Prezydent i premier Finlandii oficjalnie potwierdzili chęć przystąpienia Finlandii do NATO.

Czytaj też:

Finlandia i Szwecja chcą do NATO, Turcja oponuje. Zaskakujący argument Erdogana