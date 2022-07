Naimski: Węgla nie zabraknie. Rząd szykuje dopłaty

– Węgla nie zabraknie – zapewnił na antenie Programu Pierwszego Polskiego Radia Piotr Naimski, pełnomocnik rządu ds. strategicznej infrastruktury energetycznej. To odpowiedź na pojawiające się informacje o tym, że rząd ma problemy z zaopatrzeniem w kluczowy surowiec energetyczny.

Europa uzależniła się od energii z Rosji

Piotr Naimski odniósł się także do problemów całej Europy, które wynikają z wieloletniej polityki uzależniania się energetycznego od dostaw z Rosji. Szczególnie trudną sytuację mają Niemcy. Zaznaczył także, że Polska w tej kwestii jest w znacznie lepszej sytuacji. – Energię zawsze warto oszczędzać, a tym bardziej, gdy jesteśmy w kryzysie w całej Europie. W Polsce jesteśmy przygotowani stosunkowo lepiej, niż w innych częściach kontynentu. Warunki będą uzależnione od pogody. Jeśli zima będzie ciężka, to możemy to odczuć, jeśli będzie łagodna, to odbiorca końcowy może tego nawet nie zauważyć – powiedział Piotr Naimski.

Ceny gazu będą rosły

Minister w Kancelarii Premiera zaznaczył także, że obecna sytuacja wpłynie na wzrost cen gazu. Uspokoił jednak, że jest duża szansa, że podwyżek nie poczują odbiorcy końcowi. – Dziś gaz jest dla Europy największym problemem. Uzależnienie w Europie Zachodniej od dostaw z Rosji jest bardzo głębokie. Niedobory rynkowe spowodują wzrost cen. Ta zima może być droga, ale będziemy mieli opał i surowce dla przemysłu. Koszty tej wojny będą jednak duże – powiedział Piotr Naimski. – Nie chcę mówić o podwyżkach, bo co innego to koszty wojny, a co innego rachunki dla odbiorców indywidualnych – dodał.

