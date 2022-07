Akcjonariusze Lotosu wyrazili zgodę na fuzję z Orlenem. Ostatni krok do połaczenia to będzie formalność

Warunkiem fuzji koncernów jest sprzedaż aż 417 stacji Lotosu węgierskiemu koncernowi paliwowemu MOL. W zamian Orlen przejmie 144 stacje MOL na Węgrzech i 41 na Słowacji. Po przejęciu Grupy Lotos przez PKN Orlen udział Skarbu Państwa w połączonym podmiocie wzrośnie do około 35 proc. – poinformował w czerwcu Orlen.

W czwartek zielone światło ma dać Orlen

Obecnie Skarb Państwa kontroluje 27,52 proc. akcji płockiego koncernu.

Gdy właściciele Orlenu wyrażą zgodę na fuzję – co będzie tylko formalnością i ma nastąpić jutro – pozostanie już tylko dokonanie wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym. Dzięki konsolidacji sektora paliwowo-energetycznego, ma powstać koncern multienergetyczny, w którym wiodącą rolę odegra Orlen, i który stanie się największą spółką w Europie Środkowo-Wschodniej.

– Skoncentrujemy się na dalszej dywersyfikacji dostaw ropy naftowej, by zapewnić niezależność energetyczną nie tylko Polski, ale całego regionu, w którym aktywnie działamy. Priorytet nadal będzie zapewnienie stabilności dostaw surowców i paliw, z naciskiem na działania sukcesywnie ograniczające ich emisyjność. Tu ważną rolę może odegrać Lotos, bo ma ogromny potencjał, by poprzez badania i współpracę z gdańskim środowiskiem naukowym, rozwijać projekty z zakresu paliw alternatywnych, w tym wodoru, a także elektromobilności – powiedział PAP prezes Orlenu Daniel Obajtek.

Zgoda na połączenie pod warunkami

PKN Orlen otrzymał od Komisji Europejskiej warunkową zgodę na przejęcie Grupy Lotos w lipcu 2020 r. Środkami zaradczymi było wspomniane już wydzielenie części aktywów Lotosu na rzecz zewnętrznych partnerów. PKN Orlen przedstawił partnerów do realizacji środków zaradczych w związku z fuzją z Grupą Lotos w styczniu 2022 r.

Partnerem do aktywów rafineryjnych, hurtowych i lotniczych stał się Saudi Arabian Oil Company. Cena za 30 proc. udziałów w Lotos Asfalt wyniesie ok. 1,15 mld zł oraz element zmienny zależny m.in. od wysokości długu, a cena sprzedaży udziałów w spółce hurtowej Lotos SPV 1 ok. 1 mld zł oraz element zmienny.

