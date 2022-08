Francja pomoże w budowie elektrowni jądrowej? Morawiecki: Chciałbym przyspieszyć ten proces

Polska nadal nie wybrała partnera technologicznego do budowy pierwszej elektrowni atomowej. Rozpatrywane są amerykański Westinghouse, południowokoreańskie KHNP i francuski EDF. To właśnie ten trzeci koncern będzie dziś prawdopodobnie jednym z partnerów rozmów z premierem Mateuszem Morawieckim, który przebywa z wizytą we Francji.

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział także na konferencji prasowej, że chce na ten temat rozmawiać także z prezydentem Emmanuelem Macronem. Szef rządu jednoznacznie wskazał, że Francja jest w kwestii energetyki jądrowej naturalnym partnerem.

– Energetyka to obszar, o którym chcę rozmawiać z panem prezydentem. Tutaj są dwa tematy. Pierwszym z nich jest atom. Francja jest tu naturalnym partnerem, gdy myślimy o naszych projektach atomowych. Rozmawialiśmy o tym wcześniej. Chciałbym przyspieszyć ten proces i będę o tym za chwilę rozmawiał z panem prezydentem – powiedział na wspólnej konferencji z prezydentem Francji premier Mateusz Morawiecki.

Premier spotka się z francuskimi firmami

Szef polskiego rządu zapowiedział także, że zaraz po spotkaniu z prezydentem Macronem, uda się na rozmowy z przedstawicielami francuskich przedsiębiorstw. Ma to pomóc w rozwinięciu współpracy między firmami z obu krajów, a także przyciągnięciu inwestycji. Nie powiedziano wprost, czy jedną z firm będzie EDF, ale można się spodziewać, że tak. – Jadę na spotkanie z przedstawicielami francuskiego biznesu. Chcemy rozwijać współpracę między Polską a Francją – powiedział Mateusz Morawiecki.

