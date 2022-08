Ceny gazu. Premier zdradza, co z zamrożeniem taryf w 2023 roku

Co czeka użytkowników gazu ziemnego w 2023 roku? Częściowej odpowiedzi na to pytanie udzielił podczas konferencji prasowej, dotyczącej ustawy budżetowej premier Mateusz Morawiecki. Szef rządu poinformował, że w obecnym kształcie ustawy nie zapisano mechanizmu mrożenia taryf na gaz, ale wynika to z bardzo zmiennej sytuacji rynkowej.

Taryfy na gaz mogą być dalej mrożone

Jednocześnie premier Mateusz Morawiecki zapewnił, że rząd będę monitorował sytuację na bieżąco. Przyznał także, że budżet jest zbudowany na tyle elastycznie, że ewentualne wydatki państwa na odciążenie obywateli, są możliwe.

– Budżet zawiera pewne elastyczności. Będziemy reagowali na bieżąco. Nie wiemy, co będzie się działo na rynku gazu. My już dziś przyjmujemy ewentualną konieczność dalszego wsparcia rynku gazu dla naszych obywateli. Rachunki za gaz rosną, ale rosłyby wielokrotnie więcej, gdyby nie wsparcie państwa – powiedział premier Mateusz Morawiecki.

PKB mocno wyhamuje

Premier Mateusz Morawiecki przedstawił także prognozy dotyczące inflacji, ale także rozwoju gospodarki na koniec obecnego i w przyszłym roku. Prognozowana inflacja to 9,8 proc. w 2023 r., a na koniec 2022 r. to 13,5 proc. W danych dotyczących wzrostu PKB widać wyraźnie duże wyhamowanie, które spowodowane jest między innymi walką z inflacją, a w tym podnoszeniem stóp procentowych. PKB w 2022 wzrośnie o 4,6 proc. a w 2023 roku 1,7 proc.

Szef rządu wskazał także prognozy rządu dotyczące polityki pieniężnej państwa. Powiedział jednak, że są to niezależne decyzje Narodowego Banku Polskiego. Stopa referencyjna w drugiej połowie tego roku wyniesie 7 proc. Od czwartego kwartału przyszłego roku stopy procentowe zaczną spadać. – To nasze założenia, gdyż to niezależna polityka monetarna banku centralnego – zaznaczył premier.

