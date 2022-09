Anna Moskwa wbija szpilkę KE: Mamy gotową ustawę, chętnie podzielimy się z innymi krajami UE

W Sejmie odbywa się debata przed pierwszym czytaniem projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. – Dopiero 9 września będzie na ten temat debata w Komisji Europejskiej. My już mamy gotową ustawę – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas pierwszego czytania projektu ustawy.

Dopłaty dla osób ogrzewających się pelletem, gazem, drewnem i olejem

Minister Anna Moskwa przypomniała stawki, na jakie mogą liczyć gospodarstwa domowe, które ocieplają się za pomocą kotłów na pellet, olej opałowy, gaz LPG, czy drewno. W zależności od paliwa wysokość dopłaty będzie się różnić.

Dopłaty do paliw:

Pellet 3000 zł

Olej opałowy 2000 zł

Drewno 1000 zł

Gaz LPG 500 zł

Skąd rozbieżności w wysokości dopłat. Do tego również odniosła się minister z mównicy sejmowej. Tłumaczył, że wynika to z różnic w cenach surowców na rynku. – Adekwatnie do wzrostu cen na rynku według średniego zużycia w gospodarstwie domowym. To wszystko od razu po wejściu w życie ustawy, czyli po podpisaniu przez pana prezydenta – powiedziała szefowa resortu klimatu i środowiska.

Zamrożenie taryf na gaz

Anna Moskwa zapewniła także, że rząd pracuje nad tym, aby na kolejne lata zamrozić taryfy na gaz dla odbiorców indywidualnych. Jest to rozwiązanie, które pozwala zahamować podwyżki rachunków.

– Pracujemy nad zamrożeniem stawek ustawowych na gaz na kolejne lata. Jako jedyne państwo UE mamy kompleksowo tą ustawą rozwiązane ciepło. Chętnie podzielimy się tymi rozwiązaniami z innymi krajami europejskimi 9 września na posiedzeniu rady ds. energii – powiedziała minister.

