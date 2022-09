Jarosław Kaczyński: Trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami

W trakcie spotkania Jarosława Kaczyńskiego z mieszkańcami Nowego Targu padło pytanie, czy jest szansa na złagodzenie uchwały antysmogowej w Małopolsce. Chodziło o przywrócenie możliwości palenia drewnem. – Z jednej strony wiem, działa już w tym kierunku samorząd wojewódzki, żeby tę sprawę ustawić, tak jak powinna być – mówił prezes Prawa i Sprawiedliwości. Kaczyński zapowiedział też konferencję prasową dotyczącą „apelu do Unii Europejskiej, żeby ona tę sprawę załatwiła” .

– Chodzi o te opłaty wszystkie. O to, żeby wyciągnęła wnioski z tego, co się dzieje. Bo do tej pory jest jak mur: nic się nie dzieje – mówił prezes PiS. – Te sprawy będziemy podejmowali także w Unii Europejskiej, żeby UE się zajęła też kwestią pomocy, która jest potrzebna. My tę sprawę będziemy stawiali na wszystkich możliwych forach – podkreślił.

Czym palić? Jarosław Kaczyński: Polska musi być ogrzana

– Trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami, czy tym podobnymi rzeczami, bo takie rzeczy się niestety u nas też zdarzają. Nie jakimiś rzeczami szkodliwymi. Po prostu Polska musi być ogrzana. Tu jest pewna tradycja palenia drewnem, zresztą w wielu miejscach też. Poza ludźmi chorymi na pewne choroby płuc, bo to rzeczywiście szkodzi, to można spokojnie palić – tłumaczył Jarosław Kaczyński.

Dopłaty do węgla i nie tylko

W związku z kryzysem energetycznym wywołanym przez wojnę w Ukrainie, znaczącą wzrosły ceny węgla, pojawiają się obawy o dostępność gazu. Rząd PiS podejmuje działania, by zabezpieczyć Polaków na zimę. Po wprowadzeniu dodatku węglowego, który ma rekompensować rosnące gwałtownie ceny surowca, dołożono kolejny dodatek dla osób ogrzewającym domy pelletem, olejem opałowym, LPG, drewnem opałowym, a także korzystających z przyłączenia do miejskiej sieci (ciepło systemowe). Uprawnionymi do dopłat będą też tzw. podmioty wrażliwe. Sejm przyjął w piątek ustawę o wsparciu dla gospodarstw domowych, korzystających z ogrzewania innymi paliwami niż węgiel.

