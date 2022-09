Ukraina sprzeda Polsce prąd i węgiel. 100 tys. ton „czarnego złota” we wrześniu!

„Wspieramy naszych polskich przyjaciół. W imieniu prezydenta Ukrainy, jesteśmy gotowi na otwarcie kwot na eksport węgla do Polski. To 100 tys. ton we wrześniu, których nasz partner krytycznie potrzebuje” – poinformował premier Denys Szmyhal. Jak dodał, rozmawiał o tym z premierem Mateuszem Morawieckim podczas jego piątkowej wizyty w Kijowie.

Szmyhal podkreślił, że zapasy węgla w magazynach ukraińskich elektrowni wynoszą prawie 2 mln ton, czyli 2,5 razy więcej niż rok temu. „Dlatego jesteśmy gotowi wspierać naszych polskich przyjaciół” – zaznaczył. Jak podkreślają ukraińskie media, od połowy czerwca 2022 r. Ukraina ustanowiła zerowe kwoty na eksport wszystkich rodzajów węgla, z wyjątkiem węgla koksowego, a 7 września całkowicie zakazała eksportu ukraińskiego węgla. Dla Polski zrobi wyjątek.

Prąd z Ukrainy do Polski

Premier dodał, że realizowana będzie też umowa na sprzedaż prądu. Do Polski ma trafić dodatkowo 1000MW z Chmielnickiej Elektrowni Jądrowej. Prace na linii energetycznej do Rzeszowa zostaną zakończone przed czasem. „Planowaliśmy zakończyć przed 14 grudnia, ale dzięki przyspieszeniu prac możemy zakończyć je tydzień wcześniej. To pozwoli eksportować do Polski dodatkowo do tysiąca MW” — napisał Szmyhal.

„Prosimy naszych polskich przyjaciół o pomoc w rozszerzeniu eksportu do europejskiej sieci energetycznej” – napisał Szmyhal.

Morawiecki o walce z cenami energii w Polsce

W sobotnim podsumowaniu wizyty w Kijowie Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę na ważne kwestie dotyczące energetyki. „Ta wizyta ma więc także pomóc nam walczyć z cenami energii w Polsce. Dzisiaj każde zwiększenie możliwości pozyskiwania energii jest w Europie na wagę złota” – zaznaczył premier Polski.

Zobowiązanie ws. energii potwierdzał też prezydent. – Polska zwróciła się do nas z prośbą o pomoc w sferze energetycznej, a szczególnie ws. eksportu energii. Oczywiście, zapewnimy im to. Zawsze pomożemy polskim braciom, wspierającym nas od pierwszego dnia – zadeklarował Zełenski.

